Футболист "Рубина" Чумич ушел в аренду во второй испанский дивизион
Футбол
 
18:54 01.02.2026 (обновлено: 19:21 01.02.2026)
Футболист "Рубина" Чумич ушел в аренду во второй испанский дивизион
Футболист "Рубина" Чумич ушел в аренду во второй испанский дивизион
Сербский полузащитник казанского "Рубина" Никола Чумич перешел в испанскую "Сарагосу" на правах аренды, сообщается в Telegram-канале клуба Российской... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
РИА Новости Спорт
Футболист "Рубина" Чумич ушел в аренду во второй испанский дивизион

Сербский футболист "Рубина" Чумич перешел в "Сарагосу" на правах аренды

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Сербский полузащитник казанского "Рубина" Никола Чумич перешел в испанскую "Сарагосу" на правах аренды, сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Арендное соглашение 27-летнего хавбека с выступающей в Сегунде командой рассчитано до конца текущего сезона.
Чумич перешел в "Рубин" в сентябре 2023 года и провел за команду 38 матчей, в которых забил три мяча.
"Сарагоса" с 22 очками после 24 туров идет на предпоследнем, 21-м месте в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата Испании.
"Рубин", набравший в 18 турах 23 очка, в таблице РПЛ располагается на седьмой строчке.
Полузащитник мадридского Реала Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"Реал" обыграл "Райо Вальекано" в Ла Лиге благодаря голу с пенальти
Вчера, 18:13
 
Футбол Никола Чумич Рубин РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу) Сегунда Чемпионат Испании по футболу Серия А (чемпионат Италии по футболу)
 
