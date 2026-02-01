Черышев высказался о переходе сына в клуб объявленного в розыск блогера

"Я, как и вы, узнаю последним. Были другие варианты, но Кипра среди них не было, даже разговоров не было. Если бы было предложение (от клубов РПЛ), он, может быть, и рассмотрел бы его. Но я от него не слышал, что такие предложения есть", - сказал Черышев-старший.

Футбольный клуб "Красава" был основан в 2021 году экс-игроком сборной России и блогером Евгением Савиным. После начала спецоперации он уехал из РФ и основал клуб с аналогичным названием на Кипре. В 2024 году экс-футболист был объявлен в розыск. В 2023 году Тверской суд в Москве оштрафовал его на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, однако и после этого блогер продолжал негативно высказываться о российской армии и стал фигурантом уже уголовного дела о дискредитации ВС РФ. Он заочно арестован в РФ.