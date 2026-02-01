https://ria.ru/20260201/cheryshev-2071563312.html
Черышев высказался о переходе сына в клуб объявленного в розыск блогера
Отец Дениса Черышева рассказал, что его сын не получал предложений из РПЛ
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Черышев заявил РИА Новости, что его сын экс-полузащитник национальной команды Денис Черышев перед переходом в кипрский клуб "Красава" не получал предложений от команд из Российской премьер-лиги (РПЛ).
"Красава" во вторник объявил о подписании контракта с 35-летним Черышевым. Срок соглашения с игроком не раскрывается.
«
"Я, как и вы, узнаю последним. Были другие варианты, но Кипра среди них не было, даже разговоров не было. Если бы было предложение (от клубов РПЛ), он, может быть, и рассмотрел бы его. Но я от него не слышал, что такие предложения есть", - сказал Черышев-старший.
Футбольный клуб "Красава" был основан в 2021 году экс-игроком сборной России и блогером Евгением Савиным. После начала спецоперации он уехал из РФ и основал клуб с аналогичным названием на Кипре. В 2024 году экс-футболист был объявлен в розыск. В 2023 году Тверской суд в Москве оштрафовал его на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, однако и после этого блогер продолжал негативно высказываться о российской армии и стал фигурантом уже уголовного дела о дискредитации ВС РФ. Он заочно арестован в РФ.
"Всякое бывает в жизни, - отметил собеседник агентства, комментируя фигуру владельца нового клуба его сына и его бэкграунд после завершения карьеры. - Я не принимаю таких решений, это его решение. Я в последнюю очередь узнал, что он поехал туда".