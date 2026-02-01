Рейтинг@Mail.ru
Казанское "Динамо" обыграло "Сибсельмаш" в матче ЧР по хоккею с мячом - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
15:29 01.02.2026
Казанское "Динамо" обыграло "Сибсельмаш" в матче ЧР по хоккею с мячом
Казанское "Динамо" обыграло "Сибсельмаш" в матче ЧР по хоккею с мячом
спорт, чемпионат россии по хоккею с мячом, хоккей с мячом, сибсельмаш
Спорт, Чемпионат России по хоккею с мячом, Хоккей с мячом, Сибсельмаш
Казанское "Динамо" обыграло "Сибсельмаш" в матче ЧР по хоккею с мячом

Казанское "Динамо" обыграло новосибирский "Сибсельмаш" в матче ЧР по бенди

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХоккей с мячом
Хоккей с мячом - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Хоккей с мячом. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Казанское "Динамо" обыграло новосибирский "Сибсельмаш" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Казани, завершилась со счетом 4:3. У победителей хет-трик оформил Владислав Блохин (71, 78 и 86-я минуты), еще один мяч забил Рустам Тургунов (27). В составе гостей отличились Кирилл Кузьмин (13), Антон Шевцов (75) и Павел Анисимов (82).
Хоккеист СКА-Нефтяник Мяяття Туомас - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
"СКА-Нефтяник" обыграл "Родину" в матче чемпионата России по бенди
Вчера, 09:34
Казанское "Динамо" прервало серию из десяти поражений в Суперлиге и с 7 очками идет на предпоследнем, 11-м месте. "Сибсельмаш" (11 очков) располагается на десятой позиции.
Результаты других матчей:
"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Родина" (Киров) - 8:2;
"Енисей" (Красноярск) - "Старт" (Нижний Новгород) - 3:4;
"Уральский трубник" (Первоуральск) - "Саяны" (Абакан) - 5:2;
"Волга" (Ульяновск) - "Кузбасс" (Кемерово) - 2:7.
Хоккей с мячом - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
"СКА-Нефтяник" обыграл "Старт" в матче чемпионата России по бенди
29 января, 14:57
 
Спорт Чемпионат России по хоккею с мячом Хоккей с мячом Сибсельмаш
 
