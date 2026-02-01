https://ria.ru/20260201/bendi-2071519002.html
"СКА-Нефтяник" обыграл "Родину" в матче чемпионата России по бенди
Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл кировскую "Родину" в матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T09:34:00+03:00
хоккей
спорт
россия
хабаровск
чемпионат россии по хоккею с мячом
хоккей с мячом
ска-нефтяник
россия
хабаровск
спорт, россия, хабаровск, чемпионат россии по хоккею с мячом, хоккей с мячом, ска-нефтяник
"СКА-Нефтяник" обыграл "Родину" в матче чемпионата России по бенди
