"СКА-Нефтяник" обыграл "Родину" в матче чемпионата России по бенди
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:34 01.02.2026
"СКА-Нефтяник" обыграл "Родину" в матче чемпионата России по бенди
хоккей
спорт
россия
хабаровск
чемпионат россии по хоккею с мячом
хоккей с мячом
ска-нефтяник
спорт, россия, хабаровск, чемпионат россии по хоккею с мячом, хоккей с мячом, ска-нефтяник
Хоккеист "СКА-Нефтяник" Мяяття Туомас
Хоккеист СКА-Нефтяник Мяяття Туомас
Пресс-служба ХК "СКА-Нефтяник"
Хоккеист "СКА-Нефтяник" Мяяття Туомас. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл кировскую "Родину" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча в Хабаровске завершилась победой хозяев со счетом 8:2. В составе "СКА-Нефтяника" голы забили Юрий Шардаков (20-я минута), Алан Джусоев (22), Владимир Каланчин (25, 38), Валерий Ивкин (62), Кирилл Бутенко (65), Туомас Мяаття (88) и Юрий Шардаков (90). У "Родины" отличились Кирилл Литвинов (8) и Вячеслав Нелюбин (21).
"СКА-Нефтяник" с 48 очками возглавляет таблицу Суперлиги, где "Родина" (18) идет восьмой.
В следующем матче "СКА-Нефтяник" примет казанское "Динамо" 5 февраля. "Родина" в этот же день сыграет с абаканским клубом "Саяны" на домашнем льду.
Хоккей с мячом - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Сборная России — 1 стала победителем турнира Народного единства по бенди
25 января, 15:29
25 января, 15:29
 
ХоккейСпортРоссияХабаровскЧемпионат России по хоккею с мячомХоккей с мячомСКА-Нефтяник
 
