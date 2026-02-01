"СКА-Нефтяник" обыграл "Родину" в матче чемпионата России по бенди

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Хабаровский "СКА-Нефтяник" обыграл кировскую "Родину" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

"СКА-Нефтяник" с 48 очками возглавляет таблицу Суперлиги, где "Родина" (18) идет восьмой.

В следующем матче "СКА-Нефтяник" примет казанское "Динамо" 5 февраля. "Родина" в этот же день сыграет с абаканским клубом "Саяны" на домашнем льду.