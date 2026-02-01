https://ria.ru/20260201/basketbol-2071577601.html
Баскетболисты "Пармы" проиграли "Уралмашу" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты "Пармы" проиграли "Уралмашу" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Баскетболисты "Пармы" проиграли "Уралмашу" в матче Единой лиги ВТБ
Пермская "Парма" в овертайме проиграла екатеринбургскому "Уралмашу" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T18:30:00+03:00
2026-02-01T18:30:00+03:00
2026-02-01T18:37:00+03:00
баскетбол
спорт
пермь
октавиус эллис
уралмаш
джейлен адамс
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908018441_37:0:1214:662_1920x0_80_0_0_35ad4092c57dfcb8f5cb2f62cb82f2b7.jpg
https://ria.ru/20260201/basketbol-2071568955.html
пермь
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908018441_23:0:1160:853_1920x0_80_0_0_109fd29b265d8bb7d74361e88c666113.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, пермь, октавиус эллис, уралмаш, джейлен адамс, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Пермь, Октавиус Эллис, Уралмаш, Джейлен Адамс, Единая Лига ВТБ
Баскетболисты "Пармы" проиграли "Уралмашу" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты "Пармы" в овертайме проиграли "Уралмашу" в матче Единой лиги ВТБ