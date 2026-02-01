Баскетболисты "Пармы" проиграли "Уралмашу" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пермская "Парма" в овертайме проиграла екатеринбургскому "Уралмашу" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.

Пермский клуб с 15 победами в 25 матчах идет на пятом месте в таблице, "Уралмаш" (11 побед, 14 поражений) располагается на седьмой позиции.