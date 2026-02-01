Рейтинг@Mail.ru
Баскетболисты "Пармы" проиграли "Уралмашу" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетбол
 
18:30 01.02.2026 (обновлено: 18:37 01.02.2026)
Баскетболисты "Пармы" проиграли "Уралмашу" в матче Единой лиги ВТБ
Пермская "Парма" в овертайме проиграла екатеринбургскому "Уралмашу" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
пермь
Баскетболисты "Пармы" проиграли "Уралмашу" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты "Пармы" в овертайме проиграли "Уралмашу" в матче Единой лиги ВТБ

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Пермская "Парма" в овертайме проиграла екатеринбургскому "Уралмашу" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Перми, завершилась со счетом 91:85 (25:15, 13:23, 23:16, 14:21, 16:10) в пользу гостей. Самыми результативными игроками матча стали Джейлен Адамс из "Пармы" и Октавиус Эллис из "Уралмаша", набравшие по 22 очка.
Единая Лига ВТБ
01 февраля 2026 • начало в 16:00
Закончен в OT
ПАРМА
85 : 91
Уралмаш
Календарь Турнирная таблица История встреч
Пермский клуб с 15 победами в 25 матчах идет на пятом месте в таблице, "Уралмаш" (11 побед, 14 поражений) располагается на седьмой позиции.
