Рейтинг@Mail.ru
Алькарас обыграл Джоковича в финале Australian Open - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
14:49 01.02.2026 (обновлено: 14:59 01.02.2026)
https://ria.ru/20260201/alkaras-2071552094.html
Алькарас обыграл Джоковича в финале Australian Open
Алькарас обыграл Джоковича в финале Australian Open - РИА Новости Спорт, 01.02.2026
Алькарас обыграл Джоковича в финале Australian Open
Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграл серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходившего на хардовых кортах... РИА Новости Спорт, 01.02.2026
2026-02-01T14:49:00+03:00
2026-02-01T14:59:00+03:00
теннис
карлос алькарас
новак джокович
australian open
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959617204_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_6814e38881dc85b46c03feddf990b5ed.jpg
https://ria.ru/20260131/rybakina-2071420011.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0e/1959617204_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_d4ab4c8c7e30c14f7d0027307ced19ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
карлос алькарас, новак джокович, australian open
Теннис, Карлос Алькарас, Новак Джокович, Australian Open
Алькарас обыграл Джоковича в финале Australian Open

Алькарас победил Джоковича и впервые в карьере выиграл Australian Open

© Соцсети УимблдонаКарлос Алькарас
Карлос Алькарас - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
© Соцсети Уимблдона
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграл серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходившего на хардовых кортах Мельбурна.
Встреча завершилась победой Алькараса со счетом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. Джокович имел четвертый номер посева. Теннисисты провели на корте 3 часа 2 минуты.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
01 февраля 2026 • начало в 11:45
Завершен
Карлос Алькарас
3 : 12:66:26:37:5
Новак Джокович
Календарь Турнирная таблица История встреч
Испанец выполнил 9 подач навылет, допустил 2 двойные и 27 невынужденных ошибок, в его активе 36 активно выигранных мячей. На счету Джоковича 4 эйса, 32 виннерса, 2 двойные, 46 невынужденных ошибок.
Алькарас сравнял счет в очном противостоянии с Джоковичем - по пять побед. При этом дважды они встречались в финалах турниров Большого шлема - на Уимблдоне в 2023 и 2024 годах. В обоих матчах победу одержал испанец. Серб обыграл Алькараса в финале Олимпиады 2024 года. В предыдущем розыгрыше Australian Open Джокович выбил Алькараса на стадии четвертьфинала.
Алькарасу 22 года. В его активе 25 титулов ATP в одиночном разряде. Испанец впервые стал победителем Australian Open, до этого он не проходил дальше четвертьфинала. Он оформил карьерный шлем, выиграв все турниры элитной серии. Теннисист по два раза побеждал на Открытом чемпионате США (2022, 2025), Уимблдоне (2023, 2024) и Открытом чемпионате Франции (2024, 2025).
Джоковичу 38 лет. Серб впервые проиграл в решающем матче Australian Open, на его счету 10 титулов турнира, что является рекордом. Серб в сумме выиграл 24 турнира Большого шлема ("Ролан Гаррос" - 3, Уимблдон - 7, US Open - 4). По количеству побед теннисист делит лидерство с австралийкой Маргарет Корт. Всего Джокович завоевал 101 титул ATP в одиночном разряде.
Елена Рыбакина - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Рыбакина обыграла Соболенко в финале Australian Open
31 января, 14:04
 
ТеннисКарлос АлькарасНовак ДжоковичAustralian Open
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Л. Самсонова
    С. Кенин
    66
    40
  • Теннис
    Завершен
    К. Алькарас
    Н. Джокович
    2667
    6235
  • Теннис
    Завершен
    М. Кесслер
    А. Павлюченкова
    66
    33
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Райо Вальекано
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Авангард
    1
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Сочи
    3
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    ЦСКА
    СКА
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Фулхэм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Манчестер Сити
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Хайденхайм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Кремонезе
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Ювентус
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Страсбур
    ПСЖ
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Реал Сосьедад
    1
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Каролина
    Лос-Анджелес
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала