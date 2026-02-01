Алькарас обыграл Джоковича в финале Australian Open

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграл серба Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису, проходившего на хардовых кортах Мельбурна.

Встреча завершилась победой Алькараса со счетом 2:6, 6:2, 6:3, 7:5. Джокович имел четвертый номер посева. Теннисисты провели на корте 3 часа 2 минуты.

Испанец выполнил 9 подач навылет, допустил 2 двойные и 27 невынужденных ошибок, в его активе 36 активно выигранных мячей. На счету Джоковича 4 эйса, 32 виннерса, 2 двойные, 46 невынужденных ошибок.

Алькарас сравнял счет в очном противостоянии с Джоковичем - по пять побед. При этом дважды они встречались в финалах турниров Большого шлема - на Уимблдоне в 2023 и 2024 годах. В обоих матчах победу одержал испанец. Серб обыграл Алькараса в финале Олимпиады 2024 года. В предыдущем розыгрыше Australian Open Джокович выбил Алькараса на стадии четвертьфинала.

Алькарасу 22 года. В его активе 25 титулов ATP в одиночном разряде. Испанец впервые стал победителем Australian Open, до этого он не проходил дальше четвертьфинала. Он оформил карьерный шлем, выиграв все турниры элитной серии. Теннисист по два раза побеждал на Открытом чемпионате США (2022, 2025), Уимблдоне (2023, 2024) и Открытом чемпионате Франции (2024, 2025).