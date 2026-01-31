https://ria.ru/20260131/zaplyv-2071423601.html
Организаторы отложили регистрацию на новый заплыв через Босфор
СТАМБУЛ, 31 янв – РИА Новости. Организаторы заплыва через Босфор, в ходе которого в 2025 году погиб российский пловец Николай Свечников, отложили на неопределенный срок регистрацию участников, выяснило в субботу РИА Новости.
Несколько сотен российских спортсменов собираются принимать участие в межконтинентальном заплыве через Босфор, готовятся к покупке слотов, которые выделятся по квоте в 350 на страну, выяснило ранее РИА Новости.
Онлайн-регистрация на новый заплыв должна была открыться со 2 февраля. Как правило, слоты выкупают за несколько часов. В субботу организаторы сообщили, что онлайн-регистрации 2 февраля не будет.
«
"В этом году возникла необходимость в обновлении расписания, чтобы расширить масштаб организации заплыва за счет концертов, круглых столов и многодневных спортивных и культурных мероприятий, а также обеспечить более эффективное структурирование процесса подачи заявок. В связи с этим дата подачи заявок будет перенесена на более поздний срок", - сообщили организаторы.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников
участвовал 24 августа 2025 года в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле
, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов. Результаты ДНК-теста 21 января подтвердили, что в Босфоре
найдено тело пловца Свечникова, родители спортсмена опознали его. Тело 24 января было доставлено авиарейсом из Стамбула в Москву
.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
Межконтинентальные соревнования по плаванию в Босфоре проводятся с 1989 года Олимпийским комитетом Турции
и состоятся уже в 38-й раз.