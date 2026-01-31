Рейтинг@Mail.ru
14:31 31.01.2026 (обновлено: 14:33 31.01.2026)
Организаторы отложили регистрацию на новый заплыв через Босфор
спорт, босфор, плавание, стамбул, москва, николай свечников, турция
Спорт, Босфор, Плавание, Стамбул, Москва, Николай Свечников, Турция
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкКатер полиции патрулирует пролив Босфор
Катер полиции патрулирует пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Катер полиции патрулирует пролив Босфор. Архивное фото
СТАМБУЛ, 31 янв – РИА Новости. Организаторы заплыва через Босфор, в ходе которого в 2025 году погиб российский пловец Николай Свечников, отложили на неопределенный срок регистрацию участников, выяснило в субботу РИА Новости.
Несколько сотен российских спортсменов собираются принимать участие в межконтинентальном заплыве через Босфор, готовятся к покупке слотов, которые выделятся по квоте в 350 на страну, выяснило ранее РИА Новости.
Пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Мастер спорта назвала факторы риска для участников заплыва через Босфор
Вчера, 08:17
Онлайн-регистрация на новый заплыв должна была открыться со 2 февраля. Как правило, слоты выкупают за несколько часов. В субботу организаторы сообщили, что онлайн-регистрации 2 февраля не будет.
«
"В этом году возникла необходимость в обновлении расписания, чтобы расширить масштаб организации заплыва за счет концертов, круглых столов и многодневных спортивных и культурных мероприятий, а также обеспечить более эффективное структурирование процесса подачи заявок. В связи с этим дата подачи заявок будет перенесена на более поздний срок", - сообщили организаторы.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа 2025 года в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов. Результаты ДНК-теста 21 января подтвердили, что в Босфоре найдено тело пловца Свечникова, родители спортсмена опознали его. Тело 24 января было доставлено авиарейсом из Стамбула в Москву.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
Межконтинентальные соревнования по плаванию в Босфоре проводятся с 1989 года Олимпийским комитетом Турции и состоятся уже в 38-й раз.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трагический конец: тело пловца из России нашли после пяти месяцев поисков
21 января, 21:55
 
