Дуэты Валиевой и Трусовой не вошли в число призеров ЧР по прыжкам
Фигурное катание
 
17:57 31.01.2026
Дуэты Валиевой и Трусовой не вошли в число призеров ЧР по прыжкам
Дуэты Валиевой и Трусовой не вошли в число призеров ЧР по прыжкам - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Дуэты Валиевой и Трусовой не вошли в число призеров ЧР по прыжкам
Камила Валиева в паре с Марком Кондратюком и Александра Игнатова (Трусова) в паре с супругом Макаром Игнатовым не сумели войти в число призеров соревнований... РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Дуэты Валиевой и Трусовой не вошли в число призеров ЧР по прыжкам

Камила Валиева
Камила Валиева. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Камила Валиева в паре с Марком Кондратюком и Александра Игнатова (Трусова) в паре с супругом Макаром Игнатовым не сумели войти в число призеров соревнований дуэтов на чемпионате России по прыжкам среди фигуристов, который стартовал в субботу в Москве.
Валиева и Кондратюк по итогам трех раундов набрали 77,22 балла и заняли последнее, шестое место. Трусова и Игнатов получили 85,46 балла и стали пятыми.
Победу одержали Алиса Двоеглазова и Андрей Мозалев - 131,49 балла. Второе место заняла Софья Муравьева и Евгений Семененко - 116,23. Мария Захарова и Владислав Дикиджи стали третьими (97,84).
Чемпионы стали обладателями главного приза в миллион рублей. Дуэт, занявший второе место, получит 500 тысяч рублей, фигуристы, ставшие третьими - 250 тысяч рублей.
Ранее Валиева, для которой это был первый старт после отбытия дисквалификации за допинговое нарушение, вышла в полуфинал индивидуального женского турнира, который, как и финал, состоится в воскресенье. Трусова, вернувшаяся к соревнованиям после рождения сына в августе прошлого года, выбыла в индивидуальном турнире на четвертьфинальной стадии.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Валиева возвращается: почему она это делает перед Олимпиадой?
10 января, 23:16
 
Фигурное катание
 
