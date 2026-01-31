Дуэты Валиевой и Трусовой не вошли в число призеров ЧР по прыжкам

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Камила Валиева в паре с Марком Кондратюком и Александра Игнатова (Трусова) в паре с супругом Макаром Игнатовым не сумели войти в число призеров соревнований дуэтов на чемпионате России по прыжкам среди фигуристов, который стартовал в субботу в Москве.

Ранее Валиева, для которой это был первый старт после отбытия дисквалификации за допинговое нарушение, вышла в полуфинал индивидуального женского турнира, который, как и финал, состоится в воскресенье. Трусова, вернувшаяся к соревнованиям после рождения сына в августе прошлого года, выбыла в индивидуальном турнире на четвертьфинальной стадии.