Тарасова не смогла сдержать эмоции, комментируя возвращение Валиевой
Фигурное катание
Фигурное катание
 
16:18 31.01.2026 (обновлено: 16:20 31.01.2026)
Тарасова не смогла сдержать эмоции, комментируя возвращение Валиевой
Тарасова не смогла сдержать эмоции, комментируя возвращение Валиевой
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала уникальным возвращение Камилы Валиевой после перерыва, связанного с отбытием дисквалификации за допинговое нарушение.
Валиева, чей срок дисквалификации закончился в декабре, в субботу вышла в полуфинал чемпионата России по прыжкам, который проходит на "Навка Арене" в Москве. Фигуристка среди других прыжков чисто исполнила четверной тулуп.
«
"Так никто не возвращался! - сказала Тарасова, выступая перед зрителями. - То, что я вижу сегодня: она владеет всеми элементами, которыми владела раньше. Она очень выросла, стала другой, а прыгает так же легко и многооборотно. Не то, что не боится, а показывает образцы лучших прыжков. Будем болеть за человека, у которого есть желание возвращаться к таким тяжелым тренировкам. Хотела бы, чтобы она по-новому засверкала. Очень важно, какая будет программа и что в ней будет делаться".
"Мне очень интересно посмотреть на то, что есть сейчас и будет на следующий год. Умираю, как мне хочется быть на соревнованиях женщин в следующем году. Кажется, что технически это будет ах как!" - добавила Тарасова.
Фигуристка Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Валиева нацелилась заработать миллион сразу после паузы. Кто вместе с ней?
30 января, 13:00
 
Фигурное катание
 
