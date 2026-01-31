https://ria.ru/20260131/valieva-2071432785.html
Валиева исполнила четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам
Фигуристка Камила Валиева чисто исполнила тулуп в четыре оборота в четвертьфинале чемпионата России по прыжкам, который проходит в Москве. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
