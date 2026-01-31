Рейтинг@Mail.ru
Валиева исполнила четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Фигурное катание
 
15:33 31.01.2026
Валиева исполнила четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам
Валиева исполнила четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам
Фигуристка Камила Валиева чисто исполнила тулуп в четыре оборота в четвертьфинале чемпионата России по прыжкам, который проходит в Москве.
спорт, камила валиева
Фигурное катание, Спорт, Камила Валиева
Валиева исполнила четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам

Валиева чисто исполнила четверной тулуп на чемпионате России по прыжкам

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКамила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Камила Валиева. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Фигуристка Камила Валиева чисто исполнила тулуп в четыре оборота в четвертьфинале чемпионата России по прыжкам, который проходит в Москве.
Также спортсменка сделала каскад тройной лутц - тройной сальхов, а также соло прыжки тройной лутц и тройной флип. Она набрала 29,28 балла.
Для Валиевой этот турнир стал первым официальным стартом после отбытия дисквалификации за допинговое нарушение.
Валиева выступит перед вынесенными матчами КХЛ в Шанхае в марте
