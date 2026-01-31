Рейтинг@Mail.ru
Трусова поделилась эмоциями от возвращения к соревнованиям - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
16:36 31.01.2026 (обновлено: 16:42 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/trusova-2071447501.html
Трусова поделилась эмоциями от возвращения к соревнованиям
Трусова поделилась эмоциями от возвращения к соревнованиям - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Трусова поделилась эмоциями от возвращения к соревнованиям
Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Игнатова (Трусова) назвала большим шагом возвращение к соревнованиям. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T16:36:00+03:00
2026-01-31T16:42:00+03:00
фигурное катание
спорт
александра игнатова (трусова)
макар игнатов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972833313_0:138:3133:1900_1920x0_80_0_0_a4c1facee838ff6daa8022a4ac6359c2.jpg
https://ria.ru/20260131/trusova-2071430365.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972833313_209:0:2925:2037_1920x0_80_0_0_84fd0afc3c5037cda5768fd901cc8965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александра игнатова (трусова), макар игнатов
Фигурное катание, Спорт, Александра Игнатова (Трусова), Макар Игнатов
Трусова поделилась эмоциями от возвращения к соревнованиям

Трусова назвала возвращение к соревнованиям большим шагом

© РИА Новости / Алексей ДаничевАлександра Игнатова (Трусова)
Александра Игнатова (Трусова) - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Александра Игнатова (Трусова). Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости, Андрей Симоненко. Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Игнатова (Трусова) назвала большим шагом возвращение к соревнованиям.
Трусова в субботу выступила в четвертьфинале турнира женщин на чемпионате России по прыжкам. Затем она приняла участие в соревнованиях дуэтов в паре с супругом Макаром Игнатовым. Это первый официальный старт Трусовой с ноября 2022 года. Спортсменка в августе 2025 года родила сына.
«
"Конечно, было очень волнительно. Второй раз было полегче. Я рада тому, что получилось сделать, для меня это большой шаг", - сказала Трусова, выступая перед зрителями.
Ледовое шоу Снегурочка - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Дороже бриллиантов! Какую цену платит Трусова за возвращение в спорт
Вчера, 15:15
 
Фигурное катаниеСпортАлександра Игнатова (Трусова)Макар Игнатов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Рыбакина
    464
    646
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Автомобилист
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Амур
    Барыс
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Трактор
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Динамо Минск
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Торпедо НН
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Нефтехимик
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Арсенал
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Вест Хэм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Гамбург
    Бавария
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Филадельфия
    Лос-Анджелес
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Атлетико Мадрид
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эльче
    Барселона
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала