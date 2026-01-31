https://ria.ru/20260131/trusova-2071447501.html
Трусова поделилась эмоциями от возвращения к соревнованиям
Трусова поделилась эмоциями от возвращения к соревнованиям - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Трусова поделилась эмоциями от возвращения к соревнованиям
Вице-чемпионка Олимпийских игр 2022 года фигуристка Александра Игнатова (Трусова) назвала большим шагом возвращение к соревнованиям. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T16:36:00+03:00
2026-01-31T16:36:00+03:00
2026-01-31T16:42:00+03:00
фигурное катание
спорт
александра игнатова (трусова)
макар игнатов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972833313_0:138:3133:1900_1920x0_80_0_0_a4c1facee838ff6daa8022a4ac6359c2.jpg
https://ria.ru/20260131/trusova-2071430365.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0f/1972833313_209:0:2925:2037_1920x0_80_0_0_84fd0afc3c5037cda5768fd901cc8965.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, александра игнатова (трусова), макар игнатов
Фигурное катание, Спорт, Александра Игнатова (Трусова), Макар Игнатов
Трусова поделилась эмоциями от возвращения к соревнованиям
Трусова назвала возвращение к соревнованиям большим шагом