Дороже бриллиантов! Какую цену платит Трусова за возвращение в спорт

Александра Трусова переписывает историю и дорого за это платит. РИА Новости Спорт рассуждает, какой привычной роскоши придется лишиться чемпионке после возобновления спортивной карьеры.

Конец вундеркинду

Еще в раннем детстве Саша поняла, что у нее отлично получается прыгать. Это пробудило в ней азарт, схожий с авантюризмом мореплавателей эпохи Великих географических открытий. Те стремились первыми сойти на берег неизведанной земли, дать свое имя мысу или городу, а Трусова хотела первой сделать общепризнанно невозможное.

Победы, медали и рекорды ей, безусловно, тоже были интересны, но как будто отходили на второй план. Возможно, сработало самосохранение психики: на оценки и места она повлиять не могла, в отличие от собственного тела. Так что честно стремилась просто прыгать и держала в уме, что желанная цель сама по себе принесет все сопутствующие бонусы.

Когда на Олимпиаде-2022 эти мечты окончательно разбились об пять четверных прыжков ценой в серебряную медаль, Саша пережила сильнейший экзистенциальный кризис. Это не преувеличение - фигурное катание правда было всей ее жизнью, так что пришлось заново учиться дышать, ходить и искать новый смысл существования. Со стороны казалось, что она продолжает кататься по инерции, а вообще все это ей уже неинтересно.

Как теперь выясняется, на протяжении четырех лет Трусова не оставляла мысли вернуться в спорт. Иногда мешали травмы, иногда все же обычная жизнь крепко брала ее за руку и вела по незнакомым местам - покупка машины и получение прав, первая любовь, расставание, новые отношения, свадьба, семья и ребенок, ремонт и обустройство дома. Все это было ей по-настоящему важно.

И вот сейчас, когда все базовые потребности закрыты, Саша поняла: не все потеряно. Можно устроить еще одну революцию! Переписать историю фигурного катания под себя. Теперь она не квад-вундеркинд с безотказными мышцами без чувства страха, а 21-летняя взрослая женщина, которая все равно может быть способна на ультра-си. Благодаря технике, ментальной устойчивости и грамотному подходу к тренировкам и составлению программы. В этом гораздо больше осмысленности и осознанности, таких важных зумерских валют.

А кто будет няней?

Еще один пункт революционной программы Трусовой - серьезная карьера одиночницы после рождения ребенка. До нее подобное удавалось только парницам и танцоршам. В женском одиночном была японка Мики Андо . Она стала призером международных соревнований спустя пять месяцев после рождения дочки, но вскоре завершила карьеру. И надо все же сделать поправку на уровень - в 2013 году для серебра Nebelhorn Trophy Андо хватило каскадов 3-2 и непрыжковых элементов на 2 уровень. Это явно не та планка, какая уже сейчас стоит перед Трусовой. Саша будет показывать мощь, иначе нет никакого смысла возвращаться.

Но наиболее интересная часть эксперимента Саши связана не с возможностями тела женщины после родов и даже не с цифрой в паспорте. Самые сложные обстоятельства, которые ей предстоит преодолеть - катастрофический дефицит времени. Те же 24 часа в сутках, которые раньше она делила между тренировками, восстановлением и иногда учебой, теперь придется растягивать на сына, мужа, участие в коммерческих проектах, тренировки и восстановление. А это очень усложняет вообще все. Многие молодые мамы даже без дополнительной спортивной нагрузки ощущают усталость и выгорание.

Скажем, непрерывный 9-часовой сон, необходимый спортсмену, в ближайшие несколько лет будет для Трусовой роскошью подороже якутских бриллиантов. Да, у нее есть муж Макар Игнатов , который может вставать к сыну ночью, но он тоже действующий фигурист. Есть прекрасная бабушка, но у нее растут еще и собственные дети - младшие братья Саши. Она не может все время проводить с Мишей. Да и Сашу вряд ли устроит расклад, при котором ей придется настолько отстраниться от ребенка.

© Фото : Соцсети Александры Трусовой Макар Игнатов и Александра Трусова (Игнатова) с сыном Михаилом © Фото : Соцсети Александры Трусовой Макар Игнатов и Александра Трусова (Игнатова) с сыном Михаилом

Некоторые семьи для таких целей нанимают няню с проживанием - может быть, это окажется подходящим вариантом и для Игнатовых. Но пока что про няню Саша говорила без энтузиазма:

« "Няня? Пока мы не взяли. И не знаю, смогу ли я доверить ребенка чужому человеку. Но изначально я предполагала, что у нас будет няня".

Значит, Саше придется научиться быть Русской ракетой с учетом всех реалий своей новой жизни - с ограниченным временем на лед и сон. В конце концов, помимо того, что ребенок отнимает много времени и сил, он же эту энергию возвращает многократно - когда улыбается, тянет ручки, начинает говорить и делает первые успехи.

« "Даже когда я очень сильно устала, не спала, выступала по два шоу в день, прихожу к Мише, и силы откуда‑то берутся. Я с ним готова играть, заниматься", - говорила Трусова в своем влоге.