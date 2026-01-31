Рейтинг@Mail.ru
Дороже бриллиантов! Какую цену платит Трусова за возвращение в спорт
Фигурное катание
Фигурное катание
 
15:15 31.01.2026 (обновлено: 15:57 31.01.2026)
Дороже бриллиантов! Какую цену платит Трусова за возвращение в спорт
Дороже бриллиантов! Какую цену платит Трусова за возвращение в спорт - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Дороже бриллиантов! Какую цену платит Трусова за возвращение в спорт
Александра Трусова переписывает историю и дорого за это платит. РИА Новости Спорт рассуждает, какой привычной роскоши придется лишиться чемпионке после... РИА Новости Спорт, 31.01.2026
фигурное катание
александра игнатова (трусова)
вокруг спорта
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
2026
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Дороже бриллиантов! Какую цену платит Трусова за возвращение в спорт

Ледовое шоу Снегурочка - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Александра Трусова переписывает историю и дорого за это платит. РИА Новости Спорт рассуждает, какой привычной роскоши придется лишиться чемпионке после возобновления спортивной карьеры.

Конец вундеркинду

Еще в раннем детстве Саша поняла, что у нее отлично получается прыгать. Это пробудило в ней азарт, схожий с авантюризмом мореплавателей эпохи Великих географических открытий. Те стремились первыми сойти на берег неизведанной земли, дать свое имя мысу или городу, а Трусова хотела первой сделать общепризнанно невозможное.
Победы, медали и рекорды ей, безусловно, тоже были интересны, но как будто отходили на второй план. Возможно, сработало самосохранение психики: на оценки и места она повлиять не могла, в отличие от собственного тела. Так что честно стремилась просто прыгать и держала в уме, что желанная цель сама по себе принесет все сопутствующие бонусы.
Когда на Олимпиаде-2022 эти мечты окончательно разбились об пять четверных прыжков ценой в серебряную медаль, Саша пережила сильнейший экзистенциальный кризис. Это не преувеличение - фигурное катание правда было всей ее жизнью, так что пришлось заново учиться дышать, ходить и искать новый смысл существования. Со стороны казалось, что она продолжает кататься по инерции, а вообще все это ей уже неинтересно.
 Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Александра Трусова
Как теперь выясняется, на протяжении четырех лет Трусова не оставляла мысли вернуться в спорт. Иногда мешали травмы, иногда все же обычная жизнь крепко брала ее за руку и вела по незнакомым местам - покупка машины и получение прав, первая любовь, расставание, новые отношения, свадьба, семья и ребенок, ремонт и обустройство дома. Все это было ей по-настоящему важно.
И вот сейчас, когда все базовые потребности закрыты, Саша поняла: не все потеряно. Можно устроить еще одну революцию! Переписать историю фигурного катания под себя. Теперь она не квад-вундеркинд с безотказными мышцами без чувства страха, а 21-летняя взрослая женщина, которая все равно может быть способна на ультра-си. Благодаря технике, ментальной устойчивости и грамотному подходу к тренировкам и составлению программы. В этом гораздо больше осмысленности и осознанности, таких важных зумерских валют.
А кто будет няней?

Еще один пункт революционной программы Трусовой - серьезная карьера одиночницы после рождения ребенка. До нее подобное удавалось только парницам и танцоршам. В женском одиночном была японка Мики Андо. Она стала призером международных соревнований спустя пять месяцев после рождения дочки, но вскоре завершила карьеру. И надо все же сделать поправку на уровень - в 2013 году для серебра Nebelhorn Trophy Андо хватило каскадов 3-2 и непрыжковых элементов на 2 уровень. Это явно не та планка, какая уже сейчас стоит перед Трусовой. Саша будет показывать мощь, иначе нет никакого смысла возвращаться.
Но наиболее интересная часть эксперимента Саши связана не с возможностями тела женщины после родов и даже не с цифрой в паспорте. Самые сложные обстоятельства, которые ей предстоит преодолеть - катастрофический дефицит времени. Те же 24 часа в сутках, которые раньше она делила между тренировками, восстановлением и иногда учебой, теперь придется растягивать на сына, мужа, участие в коммерческих проектах, тренировки и восстановление. А это очень усложняет вообще все. Многие молодые мамы даже без дополнительной спортивной нагрузки ощущают усталость и выгорание.
Скажем, непрерывный 9-часовой сон, необходимый спортсмену, в ближайшие несколько лет будет для Трусовой роскошью подороже якутских бриллиантов. Да, у нее есть муж Макар Игнатов, который может вставать к сыну ночью, но он тоже действующий фигурист. Есть прекрасная бабушка, но у нее растут еще и собственные дети - младшие братья Саши. Она не может все время проводить с Мишей. Да и Сашу вряд ли устроит расклад, при котором ей придется настолько отстраниться от ребенка.
© Фото : Соцсети Александры ТрусовойМакар Игнатов и Александра Трусова (Игнатова) с сыном Михаилом
Макар Игнатов и Александра Трусова (Игнатова) с сыном Михаилом - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : Соцсети Александры Трусовой
Макар Игнатов и Александра Трусова (Игнатова) с сыном Михаилом
Некоторые семьи для таких целей нанимают няню с проживанием - может быть, это окажется подходящим вариантом и для Игнатовых. Но пока что про няню Саша говорила без энтузиазма:
«
"Няня? Пока мы не взяли. И не знаю, смогу ли я доверить ребенка чужому человеку. Но изначально я предполагала, что у нас будет няня".
Значит, Саше придется научиться быть Русской ракетой с учетом всех реалий своей новой жизни - с ограниченным временем на лед и сон. В конце концов, помимо того, что ребенок отнимает много времени и сил, он же эту энергию возвращает многократно - когда улыбается, тянет ручки, начинает говорить и делает первые успехи.
«
"Даже когда я очень сильно устала, не спала, выступала по два шоу в день, прихожу к Мише, и силы откуда‑то берутся. Я с ним готова играть, заниматься", - говорила Трусова в своем влоге.
Как показывает время, Сашин спортивный путь - не просто красивая история девушки, одержимой сложными прыжками. Это настоящий манифест, выросший из ее сильного характера и несгибаемой воли. Это революция богов, в реальность которой невозможно поверить простым смертным. Если Трусова действительно вернется, и уж тем более если она дойдет до Олимпиады и возьмет там свое золото (об этих планах Саша вслух не говорит, так что будем считать, что и мы пишем про них шепотом), она не просто войдет в историю - она полностью ее перепишет.
