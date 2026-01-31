Рейтинг@Mail.ru
Трамп подписал указ о проведении этапа гонок IndyCar в Вашингтоне - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
01:34 31.01.2026 (обновлено: 03:52 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/tramp-2071365152.html
Трамп подписал указ о проведении этапа гонок IndyCar в Вашингтоне
Трамп подписал указ о проведении этапа гонок IndyCar в Вашингтоне
Трамп подписал указ о проведении этапа гонок IndyCar в Вашингтоне

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ о проведении в рамках празднования 250-летия независимости США этапа серии североамериканских гонок IndyCar на городской трассе в центре Вашингтона, сообщает Motorsport.
Уличная гонка под названием Freedom 250 запланирована на 21-23 августа. Трамп поручил мэру города Мюриэль Боузер сотрудничать с его администрацией в организации гонки. Отвечать за разработку конфигурации трассы совместно с IndyCar поручено министерствам транспорта и внутренних дел.
"Гонки IndyCar - источник гордости и развлечения для нашей страны, поэтому я рад объявить о проведении Гран-при Freedom 250 в Вашингтоне. Это первая в истории автогонка, которая пройдет в столице нашей страны недалеко от Национальной аллеи, она продемонстрирует величие нашего прекрасного города", - заявил Трамп.
Отмечается, что организация соревнований такого рода в центре американской столицы станет сложной логистической задачей, также проблемой станет запрет на размещение рекламы на территории Капитолия.
IndyCar - главная североамериканская серия гонок на машинах с открытыми колесами, которая проводится с 1996 года.
