World Taekwondo допустила россиян до соревнований с флагом и гимном
Единоборства
 
17:41 31.01.2026 (обновлено: 18:16 31.01.2026)
World Taekwondo допустила россиян до соревнований с флагом и гимном
World Taekwondo допустила россиян до соревнований с флагом и гимном
Совет Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) допустил россиян до международных состязаний с флагом и гимном, говорится на сайте организации.
спорт, россия, тхэквондо, белоруссия, оаэ
© Фото : Пресс-служба Федерации тхэквондо ITF РоссииРоссийские тхэквондисты
Российские тхэквондисты - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : Пресс-служба Федерации тхэквондо ITF России
Российские тхэквондисты. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Совет Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) допустил россиян до международных состязаний с флагом и гимном, говорится на сайте организации.
«

"Совет 31 января принял решение разрешить российским и белорусским юниорам и взрослым спортсменам соревноваться под флагами своих стран. При этом международные мероприятия по-прежнему не могут быть организованы в России, а государственным чиновникам из России и Белоруссии не будет выдаваться аккредитация", — говорится в заявлении.

Решение приняли на заседании в ОАЭ, оно вступило в силу.
World Taekwondo ранее допускала россиян к состязаниям под эгидой организации в нейтральном статусе при условии соблюдения нескольких критериев.

МОК в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело запреты. Позднее комитет призвал смягчить санкции и допустить их к турнирам в нейтральном статусе.

© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
