World Taekwondo допустила россиян до соревнований с флагом и гимном

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Совет Всемирной федерации тхэквондо (World Taekwondo) допустил россиян до международных состязаний с флагом и гимном, говорится на сайте организации.
«
"Совет 31 января принял решение разрешить российским и белорусским юниорам и взрослым спортсменам соревноваться под флагами своих стран. При этом международные мероприятия по-прежнему не могут быть организованы в России, а государственным чиновникам из России и Белоруссии не будет выдаваться аккредитация", — говорится в заявлении.
Решение приняли на заседании в ОАЭ, оно вступило в силу.
World Taekwondo ранее допускала россиян к состязаниям под эгидой организации в нейтральном статусе при условии соблюдения нескольких критериев.
МОК в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело запреты. Позднее комитет призвал смягчить санкции и допустить их к турнирам в нейтральном статусе.