World Taekwondo допустила россиян до соревнований с флагом и гимном

"Совет 31 января принял решение разрешить российским и белорусским юниорам и взрослым спортсменам соревноваться под флагами своих стран. При этом международные мероприятия по-прежнему не могут быть организованы в России, а государственным чиновникам из России и Белоруссии не будет выдаваться аккредитация", — говорится в заявлении.