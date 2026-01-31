https://ria.ru/20260131/tennis-2071380852.html
Россиянка вышла в финал юниорского Australian Open
Россиянка вышла в финал юниорского Australian Open - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Россиянка вышла в финал юниорского Australian Open
Россиянка Екатерина Тупицына обыграла американку Тею Фродин в полуфинале юниорского Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых... РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T07:55:00+03:00
2026-01-31T07:55:00+03:00
2026-01-31T11:09:00+03:00
теннис
спорт
австралия
мельбурн
франция
australian open
австралия
мельбурн
франция
Россиянка вышла в финал юниорского Australian Open
Россиянка Екатерина Тупицына вышла в финал юниорского Australian Open