Теннис
 
07:55 31.01.2026 (обновлено: 11:09 31.01.2026)
Россиянка вышла в финал юниорского Australian Open
Россиянка вышла в финал юниорского Australian Open
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Россиянка Екатерина Тупицына обыграла американку Тею Фродин в полуфинале юниорского Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах Мельбурна.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу 17-летней россиянки. Ее соперница была посеяна на турнире под восьмым номером. Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут.
В другом полуфинале россиянка Рада Золотарева проиграла представляющей Францию уроженке Москвы Ксении Ефремовой (3-й номер посева).
Сербский теннисист Новак Джокович - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Джокович обыграл Синнера и вышел в финал Australian Open
30 января, 17:35
 
