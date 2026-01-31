Рейтинг@Mail.ru
В Швеции считают, что возвращение Большунова привело бы в ярость Европу
20:16 31.01.2026
В Швеции считают, что возвращение Большунова привело бы в ярость Европу
В Швеции считают, что возвращение Большунова привело бы в ярость Европу - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
В Швеции считают, что возвращение Большунова привело бы в ярость Европу
Возвращение на международные соревнования трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова вызвало бы ярость в Европе, считает шведский журналист... РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026
В Швеции считают, что возвращение Большунова привело бы в ярость Европу

Шведский журналист Сван заявил, что возвращение Большунова вызовет ярость Европы

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Возвращение на международные соревнования трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова вызвало бы ярость в Европе, считает шведский журналист издания Viaplay Людвиг Сван.
По его словам, допуск Большунова на мировые турниры "вызвал бы ярость" в Европе из-за наличия у лыжника "связей с Путиным".
"В то же время люди действительно скучают по Большунову на соревнованиях, потому что хотят видеть кого-то, кто может конкурировать с Клебо", — приводит слова Свана "ВсеПроСпорт".

В четверг стало известно, что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS ad hoc) не стала рассматривать апелляцию Большунова на отказ в предоставлении нейтрального статуса. Суд пояснил, что апелляция не попадает под юрисдикцию выездной панели, так как она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады и за 10 дней до церемонии открытия Игр.
