CAS подтвердил решение отдать россиянке место ирландской саночницы на ОИ
19:12 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/sani-2071464576.html
CAS подтвердил решение отдать россиянке место ирландской саночницы на ОИ
CAS подтвердил решение отдать россиянке место ирландской саночницы на ОИ
Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS ad hoc) не стала рассматривать апелляцию Ирландской федерации санного спорта (ILF) о лишении... РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T19:12:00+03:00
2026-01-31T19:12:00+03:00
https://ria.ru/20260129/olimpiada-2070999421.html
2026
CAS подтвердил решение отдать россиянке место ирландской саночницы на ОИ

Cпортсменка сборной России по санному спорту Дарью Олесик
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS ad hoc) не стала рассматривать апелляцию Ирландской федерации санного спорта (ILF) о лишении квалификационного места Эльзы Десмонд на Олимпийские игры 2026 года в пользу россиянки Дарьи Олесик, сообщается на сайте суда.
Ранее во время Кубка мира в немецком Оберхофе, который проходил с 16 по 18 января, Международной федерации санного спорта (FIL) приняла решение присудить спорное квалификационное место Олесик, выступающей в нейтральном статусе.
В пятницу ILF отправил апелляцию на решение FIL от 26 января 2026 года. В заявлении ирландской организации утверждалось, что FIL незаконно лишила Десмонд возможности выступить на Олимпийских играх 2026 года. ILF выступил с просьбой выделить еще одно место для своей спортсменки.
Жалоба была подана в CAS ad hoc. Суд отмечает, что апелляция не попадает под юрисдикцию выездной панели, так как она рассматривает споры, возникшие во время Олимпиады или за 10 дней до церемонии открытия Игр. Поэтому суд не стал рассматривать жалобу.
Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля. На Играх в Италии выступят 13 российских спортсменов.
Российский саночник Павел Репилов - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Все 13 российских спортсменов приняли приглашения на Олимпиаду в Италии
29 января, 15:04
 
