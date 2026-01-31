РПЛ протестирует новые мячи на турнире в Абу-Даби

«

"Мячами Kelme будут играть на Зимнем кубке, который стартует 3 февраля. Игры на этом турнире - некий формат теста для мячей. Но окончательное решение по конкретному мячу для нового сезона пока не принято. Лига рассматривает предложения не только от Kelme, но и от других компаний", - сообщили в пресс-службе РПЛ.