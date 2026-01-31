Рейтинг@Mail.ru
РПЛ протестирует новые мячи на турнире в Абу-Даби
Футбол
 
18:54 31.01.2026
РПЛ протестирует новые мячи на турнире в Абу-Даби
РПЛ протестирует новые мячи на турнире в Абу-Даби
Российская премьер-лига (РПЛ) в рамках турнира в Абу-Даби проведет проверку футбольных мячей от нового поставщика, сообщили РИА Новости в пресс-службе лиги.
2026
российская премьер-лига (рпл)
РПЛ протестирует новые мячи на турнире в Абу-Даби

Футбольные мячи. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российская премьер-лига (РПЛ) в рамках турнира в Абу-Даби проведет проверку футбольных мячей от нового поставщика, сообщили РИА Новости в пресс-службе лиги.
В сезоне-2025/26 чемпионата России команды используют мячи компании Desport. До этого лига закупала мячи ушедшего с российского рынка бренда Nike.
"Мячами Kelme будут играть на Зимнем кубке, который стартует 3 февраля. Игры на этом турнире - некий формат теста для мячей. Но окончательное решение по конкретному мячу для нового сезона пока не принято. Лига рассматривает предложения не только от Kelme, но и от других компаний", - сообщили в пресс-службе РПЛ.
Ранее "РБ Спорт" сообщал, что с сезона-2026/27 в РПЛ будут использоваться мячи от нового производителя.
11 февраля Арбитражный суд Москвы проверит обоснованность заявления ООО "Нексус Евразия", требующего признать банкротом АО "Октоблу", головную структуру сети спортивных магазинов Desport (в прошлом – Decathlon). В материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, уточняется, что сумма задолженности АО "Октоблу" перед заявителем – чуть больше 9 миллионов рублей.
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
