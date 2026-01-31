https://ria.ru/20260131/rpl-2071462626.html
РПЛ протестирует новые мячи на турнире в Абу-Даби
Российская премьер-лига (РПЛ) в рамках турнира в Абу-Даби проведет проверку футбольных мячей от нового поставщика, сообщили РИА Новости в пресс-службе лиги. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российская премьер-лига (РПЛ) в рамках турнира в Абу-Даби проведет проверку футбольных мячей от нового поставщика, сообщили РИА Новости в пресс-службе лиги.
В сезоне-2025/26 чемпионата России команды используют мячи компании Desport. До этого лига закупала мячи ушедшего с российского рынка бренда Nike.
«
"Мячами Kelme будут играть на Зимнем кубке, который стартует 3 февраля. Игры на этом турнире - некий формат теста для мячей. Но окончательное решение по конкретному мячу для нового сезона пока не принято. Лига рассматривает предложения не только от Kelme, но и от других компаний", - сообщили в пресс-службе РПЛ.
Ранее "РБ Спорт" сообщал, что с сезона-2026/27 в РПЛ будут использоваться мячи от нового производителя.
11 февраля Арбитражный суд Москвы проверит обоснованность заявления ООО "Нексус Евразия", требующего признать банкротом АО "Октоблу", головную структуру сети спортивных магазинов Desport (в прошлом – Decathlon). В материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости, уточняется, что сумма задолженности АО "Октоблу" перед заявителем – чуть больше 9 миллионов рублей.