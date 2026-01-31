https://ria.ru/20260131/proschanie-2071435602.html
В Подмосковье завершилось прощание с погибшим в Турции пловцом Свечниковым
ОДИНЦОВО (Московская область), 31 янв - РИА Новости. Прощание с погибшим в Турции российским пловцом Николаем Свечниковым и его отпевание завершилось в церкви Владимирской иконы Божией Матери на Лайковском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
Результаты ДНК-теста 21 января подтвердили, что в Босфоре
найдено тело пловца Свечникова
, на следующий день родители спортсмена опознали его. 24 января тело Николая было доставлено авиарейсом из Стамбула
в Москву
.
Прощание со Свечниковым началось в субботу в церкви Владимирской иконы Божией Матери. Десятки людей несли цветы и собирались в церкви, чтобы проводить пловца в последний путь. На прощании тело Свечникова находилось в закрытом гробу. Похороны пройдут там же, на Лайковском кладбище.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Исчезновение пловца заметили лишь спустя несколько часов.