Плющенко заявил, что готов исполнить с Ягудиным хореографическую дорожку
Плющенко заявил, что готов исполнить с Ягудиным хореографическую дорожку - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Плющенко заявил, что готов исполнить с Ягудиным хореографическую дорожку
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что готов исполнить с победителем Игр-2002 Алексеем Ягудиным хореографическую дорожку шагов, РИА Новости Спорт, 31.01.2026
фигурное катание
спорт
евгений плющенко
алексей ягудин
спорт, евгений плющенко, алексей ягудин
Фигурное катание, Спорт, Евгений Плющенко, Алексей Ягудин
Плющенко заявил, что готов исполнить с Ягудиным хореографическую дорожку
Плющенко заявил, что готов исполнить с Ягудиным хореографическую дорожку шагов
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что готов исполнить с победителем Игр-2002 Алексеем Ягудиным хореографическую дорожку шагов,
В субботу в Москве
стартовал чемпионат России по прыжкам среди фигуристов. Плющенко
присутствует на нем в качестве тренера, Ягудин
- в роли ведущего. Соперничество между этими спортсменами в начале 2000-х годов носило характер принципиального.
"Конечно! Мы готовы!" - сказал Плющенко, выступая перед зрителями, когда ему задали вопрос, готов ли он исполнить хореографическую дорожку с Ягудиным.
"Что бы я прыгал, если бы выступал на таком турнире? Стабильный четверной тулуп и три с половиной оборота аксель. В моей копилке был и четверной лутц, и четверной сальхов. Сейчас же фигурное катание сильно отличается. Елена Анатольевна Чайковская сказала, что на турнире не хватает артистичности, мне кажется, что всего хватает. Но в будущем можно сделать хореографическую дорожку. Надо развивать. Рад, что такие турниры проходят в нашей любимой стране", - отметил Плющенко.
Двукратного олимпийского чемпиона спросили, с кем бы он хотел выступить в дуэте. "С моей любимой женой Яной Рудковской
", - ответил Плющенко.