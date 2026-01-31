Рейтинг@Mail.ru
Плющенко заявил, что готов исполнить с Ягудиным хореографическую дорожку - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Фигурное катание
 
17:22 31.01.2026
Плющенко заявил, что готов исполнить с Ягудиным хореографическую дорожку
Плющенко заявил, что готов исполнить с Ягудиным хореографическую дорожку - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Плющенко заявил, что готов исполнить с Ягудиным хореографическую дорожку
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что готов исполнить с победителем Игр-2002 Алексеем Ягудиным хореографическую дорожку шагов, РИА Новости Спорт, 31.01.2026
спорт, евгений плющенко, алексей ягудин
Фигурное катание, Спорт, Евгений Плющенко, Алексей Ягудин
Плющенко заявил, что готов исполнить с Ягудиным хореографическую дорожку

Плющенко заявил, что готов исполнить с Ягудиным хореографическую дорожку шагов

Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что готов исполнить с победителем Игр-2002 Алексеем Ягудиным хореографическую дорожку шагов,
В субботу в Москве стартовал чемпионат России по прыжкам среди фигуристов. Плющенко присутствует на нем в качестве тренера, Ягудин - в роли ведущего. Соперничество между этими спортсменами в начале 2000-х годов носило характер принципиального.
Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Она мне как дочь!" Плющенко — честно о Трусовой, Тутберидзе и Костылевой
27 января, 12:45
"Конечно! Мы готовы!" - сказал Плющенко, выступая перед зрителями, когда ему задали вопрос, готов ли он исполнить хореографическую дорожку с Ягудиным.
"Что бы я прыгал, если бы выступал на таком турнире? Стабильный четверной тулуп и три с половиной оборота аксель. В моей копилке был и четверной лутц, и четверной сальхов. Сейчас же фигурное катание сильно отличается. Елена Анатольевна Чайковская сказала, что на турнире не хватает артистичности, мне кажется, что всего хватает. Но в будущем можно сделать хореографическую дорожку. Надо развивать. Рад, что такие турниры проходят в нашей любимой стране", - отметил Плющенко.
Двукратного олимпийского чемпиона спросили, с кем бы он хотел выступить в дуэте. "С моей любимой женой Яной Рудковской", - ответил Плющенко.
Тренер Елена Чайковская - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Чайковская отметила уникальность чемпионата России по прыжкам у фигуристов
Вчера, 15:16
 
Фигурное катаниеСпортЕвгений ПлющенкоАлексей Ягудин
 
