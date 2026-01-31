Плющенко заявил, что готов исполнить с Ягудиным хореографическую дорожку

"Что бы я прыгал, если бы выступал на таком турнире? Стабильный четверной тулуп и три с половиной оборота аксель. В моей копилке был и четверной лутц, и четверной сальхов. Сейчас же фигурное катание сильно отличается. Елена Анатольевна Чайковская сказала, что на турнире не хватает артистичности, мне кажется, что всего хватает. Но в будущем можно сделать хореографическую дорожку. Надо развивать. Рад, что такие турниры проходят в нашей любимой стране", - отметил Плющенко.