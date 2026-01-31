Рейтинг@Mail.ru
"Нижний Новгород" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
17:03 31.01.2026
"Нижний Новгород" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
"Нижний Новгород" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
"Нижний Новгород" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
"Нижний Новгород" одержал победу над московским МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
нижний новгород
"Нижний Новгород" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ

"Нижний Новгород" одержал победу над московским МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты Нижнего Новгорода
Баскетболисты "Нижнего Новгорода". Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "Нижний Новгород" одержал победу над московским МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 79:74 (20:16, 25:19, 14:15, 20:24). Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий победившей команды Дмитрий Хвостов, который набрал 17 очков. У МБА-МАИ 15 очков в активе Максима Барашкова.
"Нижний Новгород", одержав семь побед при 18 поражениях, занимает девятую строчку в турнирной таблице. МБА-МАИ с 11 победами и 13 поражениями располагается на шестом месте.
В следующем матче "Нижний Новгород" 4 февраля примет краснодарский "Локомотив-Кубань", МБА-МАИ в этот же день на выезде сыграет с "Самарой".
Объявлены еще восемь участников Матча звезд Единой лиги ВТБ
Баскетбол
 
