https://ria.ru/20260131/novgorod-2071452054.html
"Нижний Новгород" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
"Нижний Новгород" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
"Нижний Новгород" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
"Нижний Новгород" одержал победу над московским МБА-МАИ в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T17:03:00+03:00
2026-01-31T17:03:00+03:00
2026-01-31T17:03:00+03:00
баскетбол
спорт
нижний новгород
дмитрий хвостов
нижний новгород
самара
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156250/62/1562506270_0:18:1200:693_1920x0_80_0_0_920fc6482efd0d2c84f31ee09f781c4e.jpg
https://ria.ru/20260122/match-2069649335.html
нижний новгород
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156250/62/1562506270_22:0:1179:868_1920x0_80_0_0_ff1679711d8f881eb163eb913ca2ca89.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, нижний новгород, дмитрий хвостов, нижний новгород, самара, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Нижний Новгород, Дмитрий Хвостов, Нижний Новгород, Самара, Единая Лига ВТБ
"Нижний Новгород" обыграл МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ
"Нижний Новгород" одержал победу над московским МБА-МАИ в матче Единой лиги ВТБ