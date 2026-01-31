https://ria.ru/20260131/muraveva-2071462961.html
Муравьева призналась, что хотела исполнить тройной аксель на ЧР по прыжкам
Фигуристка Софья Муравьева заявила журналистам, что до последнего надеялась исполнить тройной аксель на чемпионате России по прыжкам. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигуристка Софья Муравьева заявила журналистам, что до последнего надеялась исполнить тройной аксель на чемпионате России по прыжкам.
Алиса Двоеглазова
и Андрей Мозалев
одержали победу в состязаниях дуэтов на чемпионате России по прыжкам, который стартовал в субботу в Москве
. Они набрали 131,49 балла. Второе место заняли Муравьева
и Евгений Семененко
- 116,23. Мария Захарова и Владислав Дикиджи
стали третьими (97,84).
"Не буду юлить, тройной аксель не получался. На тренировках стал получше. На разминке сделала, можно сказать, первый. До последнего верила, что к чемпионату России по прыжкам смогу сделать хотя бы в степ-аут. Была рада, когда он получился", - сказала Муравьева.
"Вижу динамику исполнения тройного акселя Сони. Был просто поражён, насколько она прибавила. По сравнению с обычным чемпионатом России - небо и земля", - добавил Семененко.