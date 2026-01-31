Муравьева призналась, что хотела исполнить тройной аксель на ЧР по прыжкам

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Фигуристка Софья Муравьева заявила журналистам, что до последнего надеялась исполнить тройной аксель на чемпионате России по прыжкам.

"Не буду юлить, тройной аксель не получался. На тренировках стал получше. На разминке сделала, можно сказать, первый. До последнего верила, что к чемпионату России по прыжкам смогу сделать хотя бы в степ-аут. Была рада, когда он получился", - сказала Муравьева.