Эротика, гамбургеры и Голливуд: ради чего красотка бросила фигурное катание

У нее были все возможности построить блестящую карьеру в фигурном катании, но она выбрала кино и работу в "Макдональдсе". РИА Новости Спорт рассказывает историю голливудской актрисы Рэйчел Макадамс.

Вдохновлялась русской "девочкой с хвостиками"

Милое личико с правильными чертами, улыбка во все тридцать два и пропорциональная ладная фигурка небольшого роста – такое описание подошло бы любой популярной североамериканской фигуристке девяностых-нулевых. Но в данном случае оно про голливудскую актрису Рэйчел Макадамс. Впрочем, фигуристкой она тоже была, просто довольно рано сошла с дистанции.

У нее нет больших наград и персонального признания кинокритиков на уровне "Оскара", зато есть большая народная любовь и роли в знаковых фильмах. "Дневник памяти" с Райаном Гослингом стал библией слезовыжимательных мелодрам, "Дрянные девчонки" – икона молодежных комедий, а еще кассовые "Шерлок Холмс", "Доктор Стрэндж" и получивший "Оскар" за лучший сценарий "Полночь в Париже" Вуди Аллена.

© AP Photo / Invision/Chris Pizzello Актриса Рэйчел МакАдамс на Critics' Choice Movie Awar © AP Photo / Invision/Chris Pizzello Актриса Рэйчел МакАдамс на Critics' Choice Movie Awar

Макадамс родилась в 1978 году в Лондоне (провинция Онтарио) в простой семье. Ее родители не получили высшее образование и не унаследовали фамильный бизнес - скромно работали медсестрой и водителем грузовика и потому не были супербогатыми, зато обеспечили своим троим детям максимальную любовь и поддержку. Рэйчел была старшей. В три года она увидела по телевизору фигуристов и сама попросилась на лед. Ее вдохновляли Катарина Витт, Елена Водорезова, Кира Иванова. Тогда же начался расцвет мужского одиночного катания в Канаде – Брайан Орсер и Курт Браунинг выступали ярко и завоевывали медали разных турниров, чем подали пример всем юным фигуристам у себя на родине.

Рэйчел как фигуристка была весьма талантлива, но никогда не мечтала стать олимпийской чемпионкой. Ей просто нравилось кататься, она видела в этом преодолении возможностей своего тела небольшую цель, а родители говорили ей так: "Закончи этот сезон, а если не хочешь продолжать карьеру – это нормально. Но ты всегда должна закончить начатое." Это было их единственное правило.

Тринадцатилетняя Мерилин Монро

Макадамс серьезно каталась до 12 лет и дошла до категории senior B - довольно престижный любительский уровень. Обычно она выступала на внутренних соревнованиях своей провинции, на международную арену не выезжала – это было бы слишком дорого. Иногда побеждала и неизменно запоминалась яркими образами и энергетикой, как, например, в этой программе в стилистике Мерилин Монро.

© Фото : соцсети Рэйчел Макадамс Рэйчел Макадамс © Фото : соцсети Рэйчел Макадамс Рэйчел Макадамс

12-13 лет – определяющий момент для спортсмена, когда нужно принимать решение, готов ли он посвящать этому делу всю жизнь. Тогда-то Рэйчел почувствовала, что хочет попробовать себя в чем-то менее суровом и более творческом, чем фигурное катание: "Спорт стал слишком утомительным занятием, и мне действительно нужно было переключиться. Я всегда знала, что хочу заниматься каким-нибудь видом искусства, но это не казалось мне перспективным с точки зрения будущего заработка. Когда мне было около двенадцати, я увлеклась Шекспиром и поехала в летний актерский лагерь. Я не думала о том, что это может стать моей профессией, пока преподаватель драматического искусства не сказал, что у меня есть талант. Так что вместо изучения какой-нибудь экономики или социологии я отправилась изучать театральное мастерство в Йоркском университете в Торонто”.

С тех пор карьера Рэйчел как фигуристки отошла на второй план, хотя ей оставалось всего несколько лет, чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях на взрослом уровне. Теоретически она могла бы участвовать в Олимпийских играх 1994, 1998 и даже 2002 годов. Кто знает, может, тогда весь мир бы узнал не милашку Тару Липински, а Рэйчел Макадамс? Или же именно она соперничала бы с Еленой Бережной/Антоном Сихарулидзе в Солт-Лейк Сити вместо канадки Жами Сале в паре с Давидом Пеллетье. Тем более что Макадамс с Сале почти одного возраста, и ее в какой-то момент приглашали перейти в парное катание. Рэйчел отказалась.

Родители не держались за спортивную карьеру дочери, так что не стали противиться ее решению уйти. Увлечение театром их, возможно, не слишком радовало, но они со всей любовью продолжали поддерживать Рэйчел.

« "Мне повезло, потому что родители всегда были на моей стороне. Мне это хорошо запомнилось: в театральной школе было много детей, чьи родители не одобряли их желания там учиться. Я думала: какие же они смелые, что, несмотря на то, что их семья против, они все-таки пришли туда сами. Но я могу понять этих родителей. Актерство — не самая стабильная профессия в мире. Даже если ты ее очень любишь".

Фигуристка из фастфуда

Еще учась в университете, Рэйчел начала подрабатывать в ресторане "Макдональдс", и в итоге осталась там на три года. Именно там она избавилась от навязчивого страха микробов (врачи называют это мизофобией). В детстве актриса так боялась заболеть, что постоянно мыла руки, и на катке это было не слишком удобно: "Это было ужасно для фигуристки. Потому что, например, постоянно мыть руки на катке, а потом выходить с мокрыми руками на лед? Они все время были обветренными, это неприятно".

В том же канадском Лондоне в конце восьмидесятых родились Тесса Вирчу и Скотт Мойр, ставшие впоследствии самым титулованным танцевальным дуэтом в истории с тремя золотыми медалями Олимпийских игр. В девять лет Тесса могла бы поступить в престижную Национальную балетную школу, но отказалась ради фигурного катания.

Макадамс никогда не гналась за всеми ролями, деньгами и возможностями. Отказывалась сниматься даже в топ-проектах тогда, когда чувствовала себя опустошенной. В числе упущенных возможностей – ставшие суперуспешными картины "Дьявол носит Prada" и "Железный человек". Хотя рефлексия по этому поводу у нее, конечно, была: "Я чувствовала себя виноватой за то, что не воспользовалась этой возможностью, потому что знала, что мне очень повезло. Но также я знала, что это не соответствует моему характеру, и перерыв нужен мне, чтобы оставаться в здравом уме".

Недавно ей исполнилось 47 лет. У нее двое детей и по-прежнему высокая востребованность в кино, несмотря на нежелание вести активную светскую жизнь в соцсетях и на мероприятиях. Но о том, что ей по-настоящему важно, Макадамс всегда говорит открыто. Например, как важно беречь природу и заботиться об окружающей среде. Из этих соображений актриса когда-то отказалась от личного автомобиля и пользуется общественным транспортом.

А еще она манифестирует право женщины выглядеть так, как ей хочется. В 2023 году вскоре после рождения второго ребенка снялась в откровенной фотосессии с условием минимальной ретуши снимков: "На этой съемке я позирую в нижнем белье из латекса. Но я родила двоих детей. Это мое тело, и я думаю, что важно показать то, как оно выглядит на самом деле".