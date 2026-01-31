https://ria.ru/20260131/koljada-2071443838.html
Серебряный призер Олимпиады Коляда стал отцом
Серебряный призер Олимпиады Коляда стал отцом - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Серебряный призер Олимпиады Коляда стал отцом
Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Михаил Коляда стал отцом. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T16:16:00+03:00
2026-01-31T16:16:00+03:00
2026-01-31T16:16:00+03:00
фигурное катание
спорт
россия
москва
европа
михаил коляда
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932263374_1482:440:3347:1489_1920x0_80_0_0_28ca839cbc0bd8b998664e60a81de016.jpg
https://ria.ru/20251230/chempionat-2065720514.html
россия
москва
европа
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932263374_1559:536:3347:1877_1920x0_80_0_0_141a8454a007cacf5efcc23d169eeae4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, россия, москва, европа, михаил коляда
Фигурное катание, Спорт, Россия, Москва, Европа, Михаил Коляда
Серебряный призер Олимпиады Коляда стал отцом
Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Коляда стал отцом