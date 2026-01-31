Рейтинг@Mail.ru
Серебряный призер Олимпиады Коляда стал отцом
31.01.2026
Фигурное катание
 
16:16 31.01.2026
Серебряный призер Олимпиады Коляда стал отцом
Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Михаил Коляда стал отцом. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Михаил Коляда стал отцом.
Спортсмен работает комментатором на чемпионате России по прыжкам, который стартовал в субботу в Москве. С рождением первого ребенка Коляду в прямом эфире Первого канала поздравил его коллега Василий Соловьев.
Коляде 30 лет, он приостановил спортивную карьеру летом 2023 года. Спортсмен является серебряным призером Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях, бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, трехкратным чемпионом России.
