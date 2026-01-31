Рейтинг@Mail.ru
Передача Марченко помогла "Коламбусу" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ
Хоккей
 
08:50 31.01.2026
Передача Марченко помогла "Коламбусу" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ
Передача Марченко помогла "Коламбусу" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ
"Коламбус Блю Джекетс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Передача Марченко помогла "Коламбусу" обыграть "Чикаго" в матче НХЛ

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "Коламбус Блю Джекетс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Чикаго завершилась со счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Чарли Койл (20, 22, 59-я минуты) и Матье Оливье (27). В составе проигравших шайбы забросили Коннор Бедард (20) и Фоэнк Назар (31).
Российский нападающий "Коламбуса" Кирилл Марченко отметился голевой передачей. С 45 очками (19 голов +26 пасов) в 49 матчах, он является вторым бомбардиром команды в сезоне.
"Коламбус" выиграл четвертый матч подряд и с 59 очками занимает четвертое место в таблице Столичного дивизиона. Проигравший пятую встречу подряд "Чикаго" (51 очко) идет шестым в Центральном дивизионе.
