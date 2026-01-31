Рейтинг@Mail.ru
"Трактор" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ
Хоккей
 
15:49 31.01.2026 (обновлено: 15:55 31.01.2026)
"Трактор" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ
"Трактор" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ
Челябинский "Трактор" обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 31.01.2026
новосибирск
спорт, новосибирск, вячеслав лещенко, михаил григоренко, сибирь, трактор, ак барс, континентальная хоккейная лига (кхл)
"Трактор" обыграл "Сибирь" в матче КХЛ

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Челябинский "Трактор" обыграл новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Новосибирске завершилась со счетом 3:1 (2:0, 1:1, 0:0) в пользу гостей. В составе победителей шайбы забросили Александр Рыков (13-я минута), Михаил Григоренко (18) и Максим Джиошвили (31). У "Сибири" отличился Вячеслав Лещенко (36).
"Трактор", набрав 52 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Сибирь" с 49 баллами располагается на восьмой строчке. Новосибирская команда прервала серию из четырех побед.
В следующем матче "Сибирь" 2 февраля примет казанский "Ак Барс". "Трактор" примет команду из столицы Татарстана 4 февраля.
"Автомобилист" обыграл "Адмирал" в КХЛ, Спронга удалили до конца матча
ХоккейСпортНовосибирскВячеслав ЛещенкоМихаил ГригоренкоСибирьТракторАк БарсКХЛ 2025-2026
 
