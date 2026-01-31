https://ria.ru/20260131/guberniev-2071412225.html
Сальтведт прокомментировал санкции Евросоюза против Губерниева
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, попавший под санкции Евросоюза, привлекал внимание норвежцев на протяжении 15 лет, но сейчас он больше политик, чем журналист, заявил РИА Новости обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт.
Ранее ЕС
добавил шесть физлиц в список персональных санкций против РФ
. Помимо Губерниева, туда вошли телеведущие Екатерина Андреева
, Мария Ситтель и Павел Зарубин
.
"Что касается Губерниева - в Норвегии
он привлекал внимание на протяжении последних 15 лет. Он был громким, но при этом ярким и развлекательным комментатором. И, безусловно, демонстрировал впечатляющие знания всех аспектов спорта", - сказал Сальтведт.
"Но, на мой взгляд, сейчас Губерниев
- скорее политик, чем спортивный журналист. Поэтому неудивительно, что он тоже оказался под санкциями", - отметил Сальтведт.
Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом.