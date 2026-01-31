Сальтведт прокомментировал санкции Евросоюза против Губерниева

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, попавший под санкции Евросоюза, привлекал внимание норвежцев на протяжении 15 лет, но сейчас он больше политик, чем журналист, заявил РИА Новости обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт.