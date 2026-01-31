https://ria.ru/20260131/futbol-2071412386.html
"Оренбург" обыграл черногорский клуб на сборах
"Оренбург" обыграл черногорский клуб на сборах - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
"Оренбург" обыграл черногорский клуб на сборах
Футбольный клуб "Оренбург" обыграл черногорский "Морнар Бар" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T12:59:00+03:00
2026-01-31T12:59:00+03:00
2026-01-31T15:20:00+03:00
футбол
спорт
павел горелов
оренбург
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042317685_0:102:1148:748_1920x0_80_0_0_c81cbae72998d4abfc12f6ce00bb3449.jpg
https://ria.ru/20260128/akron-2070830126.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042317685_0:0:1149:861_1920x0_80_0_0_d9d03899a983aab8b88f60fd7991a64a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, павел горелов, оренбург, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Павел Горелов, Оренбург, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Оренбург" обыграл черногорский клуб на сборах
Футболисты "Оренбурга" обыграли черногорский "Морнар Бар" на тренировочном сборе