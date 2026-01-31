Рейтинг@Mail.ru
"Оренбург" обыграл черногорский клуб на сборах
Футбол
 
12:59 31.01.2026 (обновлено: 15:20 31.01.2026)
"Оренбург" обыграл черногорский клуб на сборах
"Оренбург" обыграл черногорский клуб на сборах
"Оренбург" обыграл черногорский клуб на сборах
Футбольный клуб "Оренбург" обыграл черногорский "Морнар Бар" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции. РИА Новости Спорт, 31.01.2026
футбол
спорт
павел горелов
оренбург
российская премьер-лига (рпл)
спорт, павел горелов, оренбург, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Павел Горелов, Оренбург, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Оренбург" обыграл черногорский клуб на сборах

Футболисты "Оренбурга" обыграли черногорский "Морнар Бар" на тренировочном сборе

© Фото : соцсети ФК "Оренбург"Футболисты "Оренбурга"
Футболисты Оренбурга - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : соцсети ФК "Оренбург"
Футболисты "Оренбурга". Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Футбольный клуб "Оренбург" обыграл черногорский "Морнар Бар" в товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции.
Встреча завершилась со счетом 1:0, гол забил Павел Горелов (82-я минута).
"Оренбург" ушел на зимнюю паузу на предпоследнем, 15-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
ФутболСпортПавел ГореловОренбургРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
