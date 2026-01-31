ДоброFON и фонд "Память поколений" продолжают проект помощи ветеранам

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Программа ДоброFON букмекерской компании FONBET, благотворительный фонд "Память поколений" и АНО "Деменция.нет" объявили о продолжении масштабной инициативы "Города Героев. Год памяти", которая нацелена на помощь ветеранам России, сообщается в релизе организаторов.
Проект был запущен в 2025 году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. За год организации оснастили реабилитационным оборудованием 12 социальных учреждений в разных городах, а также отреставрировали и обновили еще четыре инфраструктурных объекта.
"Результаты прошлого года подтверждают важность системного подхода к благотворительности. Мы видим, как наша помощь меняет качество жизни в учреждениях. Радостно видеть, как наш совместный с ДоброFON проект растет и привлекает новых экспертных партнеров, что позволяет нам еще более комплексно помогать ветеранам", - заявила исполнительный директор благотворительного фонда "Память поколений" Катерина Круглова.
В течение 2026 года в разных городах воинской славы и трудовой доблести также будет осуществлено оснащение социальных и медицинских учреждений.
"Проект "Города Героев", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стал одним из самых важных для нашей компании в 2025 году и помог многим социально-значимым учреждениям в городах воинской славы и трудовой доблести по всей стране, - заявил управляющий акционер компании FONBET Валентин Голованов. - Безусловно, мы понимаем, что уделять внимание ветеранам важно и нужно вне зависимости от обстоятельств и привязки к событиям и датам. Поэтому благотворительная программа ДоброFON в 2026 году продолжает реализацию инициативы помощи социальным учреждениям в городах воинской славы и трудовой доблести. Мы уверены, что благодаря нашему проекту еще больше людей старшего поколения, которые находятся в этих учреждениях или обращаются к их услугам за поддержкой и помощью, в будущем смогут поправить свое здоровье, улучшить качество жизни и как можно дольше будут сохранять ясность памяти, пользуясь качественными реабилитационными и медицинскими услугами".
В 2026 году к проекту присоединился новый партнер - АНО "Деменция.нет". Теперь помощь будет направлена не только на физическую реабилитацию, но и на поддержание когнитивного здоровья старшего поколения, качества их жизни и сохранения ясной памяти.
"Мы присоединились к проекту, потому что видим в нем огромный потенциал для работы с памятью. Наша задача не только поддержать памятные даты, но и сохранить ясность мысли и память тех немногих, кто застал те страшные времена. Мы вступили в проект, видя в нем идеальную платформу для нашей миссии. Для нас важно помочь сохранить не только памятные даты в истории, но и личные истории, ясность мысли тех, кто пережил войну. "Города Героев. Год памяти" – это проект о достойной жизни и памяти", - отметила операционный директор АНО "Деменции.нет" Наталья Русакова.
