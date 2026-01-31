ДоброFON и фонд "Память поколений" продолжают проект помощи ветеранам

«

"Проект "Города Героев", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стал одним из самых важных для нашей компании в 2025 году и помог многим социально-значимым учреждениям в городах воинской славы и трудовой доблести по всей стране, - заявил управляющий акционер компании FONBET Валентин Голованов. - Безусловно, мы понимаем, что уделять внимание ветеранам важно и нужно вне зависимости от обстоятельств и привязки к событиям и датам. Поэтому благотворительная программа ДоброFON в 2026 году продолжает реализацию инициативы помощи социальным учреждениям в городах воинской славы и трудовой доблести. Мы уверены, что благодаря нашему проекту еще больше людей старшего поколения, которые находятся в этих учреждениях или обращаются к их услугам за поддержкой и помощью, в будущем смогут поправить свое здоровье, улучшить качество жизни и как можно дольше будут сохранять ясность памяти, пользуясь качественными реабилитационными и медицинскими услугами".