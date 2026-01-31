Рейтинг@Mail.ru
ДоброFON и фонд "Память поколений" продолжают проект помощи ветеранам - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/fon-2071401823.html
ДоброFON и фонд "Память поколений" продолжают проект помощи ветеранам
ДоброFON и фонд "Память поколений" продолжают проект помощи ветеранам - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
ДоброFON и фонд "Память поколений" продолжают проект помощи ветеранам
Программа ДоброFON букмекерской компании FONBET, благотворительный фонд "Память поколений" и АНО "Деменция.нет" объявили о продолжении масштабной инициативы... РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T11:32:00+03:00
2026-01-31T11:32:00+03:00
спорт
благотворительность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071400803_90:25:1280:694_1920x0_80_0_0_6672da51d716b07378e460af727b463f.jpg
https://ria.ru/20251229/ploschadka-2065489319.html
https://ria.ru/20251226/demin-2064988534.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071400803_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_6256e51d3ea85eda13b2c15c7823dd18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, благотворительность
Спорт, Благотворительность
ДоброFON и фонд "Память поколений" продолжают проект помощи ветеранам

ДоброFON с фондом "Память поколений" продолжают проект помощи ветеранам в РФ

© Пресс-служба FonbetГорода Героев. Год памяти
Города Героев. Год памяти - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Пресс-служба Fonbet
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Программа ДоброFON букмекерской компании FONBET, благотворительный фонд "Память поколений" и АНО "Деменция.нет" объявили о продолжении масштабной инициативы "Города Героев. Год памяти", которая нацелена на помощь ветеранам России, сообщается в релизе организаторов.
Проект был запущен в 2025 году в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. За год организации оснастили реабилитационным оборудованием 12 социальных учреждений в разных городах, а также отреставрировали и обновили еще четыре инфраструктурных объекта.
Открытие инклюзивной спортплощадки в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Петербурге открыли инклюзивную спортплощадку благодаря программе ДоброFON
29 декабря 2025, 18:39
«
"Результаты прошлого года подтверждают важность системного подхода к благотворительности. Мы видим, как наша помощь меняет качество жизни в учреждениях. Радостно видеть, как наш совместный с ДоброFON проект растет и привлекает новых экспертных партнеров, что позволяет нам еще более комплексно помогать ветеранам", - заявила исполнительный директор благотворительного фонда "Память поколений" Катерина Круглова.
В течение 2026 года в разных городах воинской славы и трудовой доблести также будет осуществлено оснащение социальных и медицинских учреждений.
«
"Проект "Города Героев", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, стал одним из самых важных для нашей компании в 2025 году и помог многим социально-значимым учреждениям в городах воинской славы и трудовой доблести по всей стране, - заявил управляющий акционер компании FONBET Валентин Голованов. - Безусловно, мы понимаем, что уделять внимание ветеранам важно и нужно вне зависимости от обстоятельств и привязки к событиям и датам. Поэтому благотворительная программа ДоброFON в 2026 году продолжает реализацию инициативы помощи социальным учреждениям в городах воинской славы и трудовой доблести. Мы уверены, что благодаря нашему проекту еще больше людей старшего поколения, которые находятся в этих учреждениях или обращаются к их услугам за поддержкой и помощью, в будущем смогут поправить свое здоровье, улучшить качество жизни и как можно дольше будут сохранять ясность памяти, пользуясь качественными реабилитационными и медицинскими услугами".
В 2026 году к проекту присоединился новый партнер - АНО "Деменция.нет". Теперь помощь будет направлена не только на физическую реабилитацию, но и на поддержание когнитивного здоровья старшего поколения, качества их жизни и сохранения ясной памяти.
«
"Мы присоединились к проекту, потому что видим в нем огромный потенциал для работы с памятью. Наша задача не только поддержать памятные даты, но и сохранить ясность мысли и память тех немногих, кто застал те страшные времена. Мы вступили в проект, видя в нем идеальную платформу для нашей миссии. Для нас важно помочь сохранить не только памятные даты в истории, но и личные истории, ясность мысли тех, кто пережил войну. "Города Героев. Год памяти" – это проект о достойной жизни и памяти", - отметила операционный директор АНО "Деменции.нет" Наталья Русакова.
Егор Демин - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Игрок НБА Демин подарил 100 комплектов экипировки российским спортшколам
26 декабря 2025, 21:11
 
СпортБлаготворительность
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Рыбакина
    464
    646
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Автомобилист
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Амур
    Барыс
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Трактор
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Динамо Минск
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Торпедо НН
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Нефтехимик
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Арсенал
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Вест Хэм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Гамбург
    Бавария
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Филадельфия
    Лос-Анджелес
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Атлетико Мадрид
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эльче
    Барселона
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала