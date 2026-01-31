Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Бруклина" отметил высокий уровень трехочковых Демина - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
09:00 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/demin-2071385288.html
Тренер "Бруклина" отметил высокий уровень трехочковых Демина
Тренер "Бруклина" отметил высокий уровень трехочковых Демина - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Тренер "Бруклина" отметил высокий уровень трехочковых Демина
Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" Жорди Фернандес отметил высокий уровень трехочковых российского разыгрывающего... РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T09:00:00+03:00
2026-01-31T09:00:00+03:00
баскетбол
спорт
егор демин
майкл портер
юта джаз
бруклин нетс
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058609101_126:32:947:494_1920x0_80_0_0_1523a29917b406327c4100c4fee4f650.jpg
https://ria.ru/20250711/demin-2028669961.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058609101_130:0:951:615_1920x0_80_0_0_1e63594e8e6f175ba4ba91fee2d54e5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, егор демин, майкл портер, юта джаз, бруклин нетс, нба
Баскетбол, Спорт, Егор Демин, Майкл Портер, Юта Джаз, Бруклин Нетс, НБА
Тренер "Бруклина" отметил высокий уровень трехочковых Демина

Тренер "Бруклина" назвал игру Демина очень эффективной

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" Жорди Фернандес отметил высокий уровень трехочковых российского разыгрывающего Егора Демина, а также его уверенность в своем броске после дабл-дабла с 25 очками.
В ночь на субботу "Бруклин" обыграл на выезде "Юту Джаз" (109:99) и прервал серию из семи поражений в регулярном чемпионате. Демин стал самым результативным игроком своей команды, а также оформил первый дабл-дабл в НБА, совершив также 10 подборов. Россиянин впервые в лиге набрал 25 очков, до этого он дважды отличался 23 очками.
«
"Очень счастлив за него. Но это не только 25 очков, а еще 10 подборов, четыре передачи, две потери - очень эффективная игра с его стороны. Он постоянно готов бросать. Майкл Портер сегодня не играл, поэтому была установка бросать чаще, так что видеть такую игру (от Демина) особенно приятно", - приводит слова Фернандеса Yes Network.
«
"Надо отдать ему должное, он верит в свой бросок, именно поэтому мы и взяли его на драфте. Мы верили, что его умение бросать соответствует уровню НБА. Он доказал это с самого дебюта. Он не только готов всегда бросать, но и особенно готов делать это в последней четверти. Не все так могут, но это есть в его характере. Каждый раз, когда мяч взмывает вверх, я верю, что он попадет в кольцо. Счастлив и горд за него", - добавил он.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Русский гигант ворвался в НБА: что Америка увидела в первой игре Демина
11 июля 2025, 19:35
 
БаскетболСпортЕгор ДеминМайкл ПортерЮта ДжазБруклин НетсНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Рыбакина
    464
    646
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Автомобилист
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Амур
    Барыс
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Трактор
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Динамо Минск
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Торпедо НН
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Нефтехимик
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Арсенал
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Вест Хэм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Гамбург
    Бавария
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Филадельфия
    Лос-Анджелес
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Атлетико Мадрид
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эльче
    Барселона
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала