Дегтярев оценил решение World Taekwondo о допуске россиян - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
19:16 31.01.2026
Дегтярев оценил решение World Taekwondo о допуске россиян
Дегтярев оценил решение World Taekwondo о допуске россиян
михаил дегтярев, тхэквондо
Единоборства, Михаил Дегтярев, Тхэквондо
Дегтярев оценил решение World Taekwondo о допуске россиян

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в разговоре с РИА Новости отметил тенденцию на снятие санкций со стороны международных организаций в единоборствах.
26 января Дегтярев на генассамблее Олимпийского совета Азии (ОСА) в Ташкенте анонсировал то, что несколько международных спортивных федераций в ближайшие две-три недели вернут российским юниорам право выступать на соревнованиях со своей национальной символикой. 31 января федерация допустила российских спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном.
"Приветствуем решение совета World Taekwondo о допуске российских спортсменов к международным турнирам под национальным флагом и с гимном. Это вновь подтверждает, что единоборства стали ведущим направлением, которое открывает нашим атлетам путь в мировой спорт. Ранее аналогичные решения приняли федерации дзюдо, самбо, кикбоксинга и тайского бокса. В этих видах спорта россияне уже выступают без ограничений", - сказал Дегтярев.
"Процесс восстановления принципов равных условий для всех спортсменов и уважения к спортивному результату уверенно продолжается. Будем дальше работать над тем, чтобы все наши спортсмены смогли выступать на международных состязаниях на равных с остальными", - добавил министр спорта РФ.
Ранее Международная федерация тхэквондо допускала российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в нейтральном статусе при условии соблюдения ряда критериев.
Владислав Ларин - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Госдуме посоветовали спортивным федерациям брать пример с World Taekwondo
ЕдиноборстваМихаил ДегтяревТхэквондо
 
