Дегтярев оценил решение World Taekwondo о допуске россиян

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министр спорта, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в разговоре с РИА Новости отметил тенденцию на снятие санкций со стороны международных организаций в единоборствах.

26 января Дегтярев на генассамблее Олимпийского совета Азии (ОСА) в Ташкенте анонсировал то, что несколько международных спортивных федераций в ближайшие две-три недели вернут российским юниорам право выступать на соревнованиях со своей национальной символикой. 31 января федерация допустила российских спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном.

« "Приветствуем решение совета World Taekwondo о допуске российских спортсменов к международным турнирам под национальным флагом и с гимном. Это вновь подтверждает, что единоборства стали ведущим направлением, которое открывает нашим атлетам путь в мировой спорт. Ранее аналогичные решения приняли федерации дзюдо, самбо, кикбоксинга и тайского бокса. В этих видах спорта россияне уже выступают без ограничений", - сказал Дегтярев.

"Процесс восстановления принципов равных условий для всех спортсменов и уважения к спортивному результату уверенно продолжается. Будем дальше работать над тем, чтобы все наши спортсмены смогли выступать на международных состязаниях на равных с остальными", - добавил министр спорта РФ.