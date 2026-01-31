Рейтинг@Mail.ru
Сотни россиян после гибели Свечникова готовятся к заплыву через Босфор
04:05 31.01.2026
Сотни россиян после гибели Свечникова готовятся к заплыву через Босфор
Сотни россиян после гибели Свечникова готовятся к заплыву через Босфор
Сотни россиян после гибели Свечникова готовятся к заплыву через Босфор

Вид на пролив Босфор
СТАМБУЛ, 31 янв – РИА Новости. Несколько сотен российских спортсменов собираются принимать участие в межконтинентальном заплыве через Босфор, в ходе которого в 2025 году погиб пловец Николай Свечников, россияне готовятся к покупке слотов, которых выделено лишь 350 на страну, выяснило РИА Новости.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа 2025 года в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов. Результаты ДНК-теста 21 января подтвердили, что в Босфоре найдено тело пловца Свечникова, на следующий день родители спортсмена опознали его. Тело Николая 24 января было доставлено авиарейсом из Стамбула в Москву. Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Похороны пловца Свечникова запланированы на 31 января, сообщила его мать
29 января, 17:39
В специализированных чатах, в которых обсуждается мероприятие, более двух тысяч участников, в том числе из стран СНГ, они активно обсуждают подготовку к новому заплыву и делятся советами.
"Если течение Волги плюс-минус предсказуемо... то течение Босфора спрогнозировать невозможно, слишком много влияющих факторов", - пишет одна из участниц.
Ряд спортсменов участвуют в заплыве ежегодно, многие проплывут через Босфор впервые в жизни.
Немало и тех, кто предлагает помощь начинающим пловцам – в частности, проводятся подготовительные сборы, в ходе которых разбирается маршрут, проводится "персональная работа над техникой". Кроме того, для желающих и имеющих финансовые возможности предлагается услуга сопровождения – пловец будет находиться со спортсменом рядом в течение всего маршрута.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Генконсульство подтвердило, что в Босфоре обнаружили тело Свечникова
22 января, 09:31
Имеется и своеобразный бизнес, связанный с продажей и покупкой слотов.
Новость о гибели Свечникова также стала предметом обсуждения в чате потенциальных участников заплыва.
"Если возьмем вообще все массовые заплывы, забеги, заезды, марафоны, то вы увидите, что практически на каждом мероприятии, к сожалению, происходит летальный исход. От этого никто не застрахован, например, от инфаркта, инсульта, от того, чтобы оторвался тромб... К каждому соревнованию, будь то один километр, будь то пять километров, десять, и более, надо готовиться. Это ни в коем случае нельзя делать "с дивана". Готовиться нужно, даже суперсильным, даже тренерам", - сказала РИА Новости заслуженный мастер спорта по плаванию на открытой воде Наталья Панкина.
Организаторы Межконтинентального заплыва в Босфоре объявили стоимость участия в очередном заплыве, запланированном на 23 августа, она выросла на 100 евро, до 650 евро (около 60 тысяч рублей), а в рублях с учетом курса - на треть, выяснило ранее РИА Новости. Онлайн-регистрация на новый заплыв будет открыта со 2 февраля по 19 апреля. Как правило, слоты выкупают за несколько часов. Россиянам понадобится для оплаты иностранная карта, в ряде случаев сайт заплыва не открывается без VPN.
Комитет отметил, что в общей сложности в заплыве смогут принять участие не более 1400 иностранных пловцов, лимит на страну установлен на уровне в 350 пловцов. Финишировавшие в гонке 2025 года пловцы могут подать сокращенный список документов.
Правила соревнования выглядят аналогичными тем, что действовали для заплыва 2025 года. В частности, пловцы, которых допустили до старта соревнования, должны осознавать, что плавание в открытой воде сопряжено со значительными рисками, включая риск серьезных травм или даже смерти по различным причинам, в том числе от сердечного приступа, обезвоживания, переохлаждения, переутомления или несчастных случаев с участием других пловцов.
Места старта и финиша гонки остались прежними - причалы Канлыджа и Куручешме на Босфоре. Организаторы предупредили, что пловцы, использующие часы или любые другие устройства, "измеряющие время и маршрут" гонки, будут дисквалифицированы навсегда. Отмечается, что участники заплыва обязуются не предъявлять иски упомянутым лицам за любые травмы, а во время гонки обязаны сообщить организаторам об "опасных условиях" или ухудшении самочувствия, после чего пловца сразу же должны извлечь из воды.
Среди документов, обязательных для регистрации в заплыве - отчет о состоянии здоровья, подписанный врачом.
Спасатели в 2025 году вытащили из Босфорского пролива 20 участников заплыва, не сумевших финишировать, это самый низкий показатель за все годы, сообщал РИА Новости глава организационного комитета Межконтинентального заплыва в Босфоре Левент Караташ.
Отчет о причине гибели российского пловца Николая Свечникова будет доступен не раньше, чем в конце апреля, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.
Межконтинентальные соревнования по плаванию в Босфоре проводятся с 1989 года Олимпийским комитетом Турции и состоятся уже в 38-й раз. Всемирная ассоциация плавания на открытой воде (WOWSA) признала данный заплыв лучшим в мире в 2016 году.
Катер полиции патрулирует пролив Босфор - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Стоимость участия в Межконтинентальном заплыве в Босфоре увеличилась
31 декабря 2025, 20:41
 
Босфор Турция Николай Свечников Спорт
 
