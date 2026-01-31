Рейтинг@Mail.ru
Демин установил рекорд в НБА - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
08:57 31.01.2026 (обновлено: 11:03 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/basketbol-2071385143.html
Демин установил рекорд в НБА
Демин установил рекорд в НБА - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Демин установил рекорд в НБА
Российский разыгрывающий "Бруклин Нетс" Егор Демин стал автором рекорда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по серии матчей с трехочковыми бросками... РИА Новости Спорт, 31.01.2026
2026-01-31T08:57:00+03:00
2026-01-31T11:03:00+03:00
баскетбол
спорт
егор демин
бруклин нетс
юта джаз
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060431933_0:208:2048:1360_1920x0_80_0_0_ef77a38e1bd16e567ba120873f5fe7c0.jpg
https://ria.ru/20260131/demin-2071385288.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/07/2060431933_0:161:2048:1697_1920x0_80_0_0_cdb7b93542021f9ae7df03bba68cdfc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, егор демин, бруклин нетс, юта джаз, нба
Баскетбол, Спорт, Егор Демин, Бруклин Нетс, Юта Джаз, НБА
Демин установил рекорд в НБА

Дёмин установил рекорд НБА по серии матчей с трёхочковыми среди новичков

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российский разыгрывающий "Бруклин Нетс" Егор Демин стал автором рекорда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по серии матчей с трехочковыми бросками среди новичков.
В ночь на субботу "Бруклин" обыграл на выезде "Юту Джаз" (109:99) и прервал серию из семи поражений в регулярном чемпионате. Демин стал самым результативным игроком своей команды, набрав рекордные для себя 25 очков, а также оформил первый дабл-дабл в НБА, отметившись 10 подборами.
НБА
31 января 2026 • начало в 05:30
Завершен
Юта
99 : 109
Бруклин
Календарь Турнирная таблица История встреч
В этой встрече Демин успешно реализовал шесть из 12 трехочковых бросков. Всего этот матч стал для него 34-м подряд с попаданиями из-за дуги, чего не совершал ранее ни один другой новичок лиги.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
Тренер "Бруклина" отметил высокий уровень трехочковых Демина
Вчера, 09:00
 
БаскетболСпортЕгор ДеминБруклин НетсЮта ДжазНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    А. Соболенко
    Е. Рыбакина
    464
    646
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Автомобилист
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Амур
    Барыс
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Трактор
    1
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Динамо Минск
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Салават Юлаев
    Торпедо НН
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Нефтехимик
    6
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лидс
    Арсенал
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Вест Хэм
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Гамбург
    Бавария
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Филадельфия
    Лос-Анджелес
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Леванте
    Атлетико Мадрид
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Эльче
    Барселона
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала