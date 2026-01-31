https://ria.ru/20260131/basketbol-2071382502.html
Демин поделился впечатлениями после первого дабл-дабла в НБА
Демин поделился впечатлениями после первого дабл-дабла в НБА - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
Демин поделился впечатлениями после первого дабл-дабла в НБА
Российский разыгрывающий "Бруклин Нетс" Егор Демин назвал особенным свой первый дабл-дабл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 31.01.2026
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российский разыгрывающий "Бруклин Нетс" Егор Демин назвал особенным свой первый дабл-дабл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В ночь на субботу "Бруклин" обыграл на выезде "Юту Джаз
" (109:99) и прервал серию из семи поражений в регулярном чемпионате. Демин
стал самым результативным игроком своей команды, а также оформил первый дабл-дабл в НБА
, набрав 25 очков и совершив 10 подборов. На университетском уровне россиянин представлял команду из Юты
.
"Это многое значит. Вторая игра за два дня, еще и без Майкла (Портера), ведь он важная часть нашей команды, но нам надо уметь играть без него. Эта победа очень много значит, учитывая, что я играл практически дома. Это особенный момент. Для меня была важной поддержка с трибун близких из Юты", - приводит слова Демина Yes Network.
