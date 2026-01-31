Рейтинг@Mail.ru
Демин поделился впечатлениями после первого дабл-дабла в НБА
Баскетбол
 
08:21 31.01.2026
Демин поделился впечатлениями после первого дабл-дабла в НБА
Демин поделился впечатлениями после первого дабл-дабла в НБА
Российский разыгрывающий "Бруклин Нетс" Егор Демин назвал особенным свой первый дабл-дабл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 31.01.2026
спорт, юта, егор демин, бруклин нетс, юта джаз, нба
Баскетбол, Спорт, Юта, Егор Демин, Бруклин Нетс, Юта Джаз, НБА
Демин поделился впечатлениями после первого дабл-дабла в НБА

Игрок "Бруклина" Демин назвал первый дабл-дабл в НБА особенным моментом для него

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российский разыгрывающий "Бруклин Нетс" Егор Демин назвал особенным свой первый дабл-дабл в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
В ночь на субботу "Бруклин" обыграл на выезде "Юту Джаз" (109:99) и прервал серию из семи поражений в регулярном чемпионате. Демин стал самым результативным игроком своей команды, а также оформил первый дабл-дабл в НБА, набрав 25 очков и совершив 10 подборов. На университетском уровне россиянин представлял команду из Юты.
"Это многое значит. Вторая игра за два дня, еще и без Майкла (Портера), ведь он важная часть нашей команды, но нам надо уметь играть без него. Эта победа очень много значит, учитывая, что я играл практически дома. Это особенный момент. Для меня была важной поддержка с трибун близких из Юты", - приводит слова Демина Yes Network.
НБА
31 января 2026 • начало в 05:30
Завершен
Юта
99 : 109
Бруклин
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
БаскетболСпортЮтаЕгор ДеминБруклин НетсЮта ДжазНБА
 
