19:41 30.01.2026
Получившая травму олимпийская чемпионка Вонн надеется выступить на Играх
линдси вонн
горнолыжный спорт
зимние олимпийские игры 2026
линдси вонн, горнолыжный спорт, зимние олимпийские игры 2026
Линдси Вонн, Горнолыжный спорт, Зимние Олимпийские игры 2026
Линдси Вонн
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн после падения во время скоростного спуска на этапе Кубка мира в Кран-Монтане заявила, что ее олимпийская мечта еще не закончилась.
В пятницу Вонн, которая отобралась на Игры 2026 года в Италии, потеряла равновесие и упала к оградительной сетке на верхнем участке трассы. После оказания медицинской помощи 41-летняя американка сумела подняться на ноги и покинула трассу, опираясь на палки. Спортсменку эвакуировали в больницу на вертолете. Зимние Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
«
"Я упала сегодня во время скоростного спуска и травмировала левое колено. Мы обсуждаем ситуацию с докторами и моей командой и продолжим обследования. Это очень неприятный исход за неделю до Олимпиады, но если я что-то и умею делать, так это возвращаться. Моя олимпийская мечта еще не закончилась. Спасибо за всю любовь и поддержку. Я предоставлю больше информации, как только она у меня появится", – написала Вонн в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Вонн является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на ее счету две победы на чемпионате мира 2009 года. В декабре 2025 года Вонн выиграла соревнования по скоростному спуску в швейцарском Санкт-Морице и стала самой возрастной победительницей этапа в истории Кубков мира.
Сотрудник в Национальной антидопинговой лаборатории - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Российскую горнолыжницу отстранили на три года за мельдоний
20 января, 10:15
 
Линдси ВоннГорнолыжный спортЗимние Олимпийские игры 2026
 
