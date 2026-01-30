Получившая травму олимпийская чемпионка Вонн надеется выступить на Играх

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн после падения во время скоростного спуска на этапе Кубка мира в Кран-Монтане заявила, что ее олимпийская мечта еще не закончилась.
В пятницу Вонн, которая отобралась на Игры 2026 года в Италии, потеряла равновесие и упала к оградительной сетке на верхнем участке трассы. После оказания медицинской помощи 41-летняя американка сумела подняться на ноги и покинула трассу, опираясь на палки. Спортсменку эвакуировали в больницу на вертолете. Зимние Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
"Я упала сегодня во время скоростного спуска и травмировала левое колено. Мы обсуждаем ситуацию с докторами и моей командой и продолжим обследования. Это очень неприятный исход за неделю до Олимпиады, но если я что-то и умею делать, так это возвращаться. Моя олимпийская мечта еще не закончилась. Спасибо за всю любовь и поддержку. Я предоставлю больше информации, как только она у меня появится", – написала Вонн в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Вонн является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на ее счету две победы на чемпионате мира 2009 года. В декабре 2025 года Вонн выиграла соревнования по скоростному спуску в швейцарском Санкт-Морице и стала самой возрастной победительницей этапа в истории Кубков мира.
