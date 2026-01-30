https://ria.ru/20260130/vonn-2071233420.html
Олимпийская чемпионка по горным лыжам получила травму за неделю до Игр
Олимпийская чемпионка по горным лыжам получила травму за неделю до Игр - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Олимпийская чемпионка по горным лыжам получила травму за неделю до Игр
Олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн, которая отобралась на Игры 2026 года в Италии, упала во время скоростного спуска на этапе РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T14:08:00+03:00
2026-01-30T14:08:00+03:00
2026-01-30T14:08:00+03:00
линдси вонн
горнолыжный спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/63614/20/636142017_0:24:2887:1647_1920x0_80_0_0_e542ab8b78692f95a36e00978068b14a.jpg
https://ria.ru/20260125/lyzhi-2070208448.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/63614/20/636142017_88:0:2755:2000_1920x0_80_0_0_899e45abab7682857d5c35eae90e0a8d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
линдси вонн, горнолыжный спорт
Линдси Вонн, Горнолыжный спорт
Олимпийская чемпионка по горным лыжам получила травму за неделю до Игр
Горнолыжница Вонн упала на этапе Кубка мира и получила травму за неделю до ОИ
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн, которая отобралась на Игры 2026 года в Италии, упала во время скоростного спуска на этапе Кубка мира в Кран-Монтане и покинула трассу хромая, сообщает агентство AP.
Вонн
потеряла равновесие и упала к оградительной сетке на верхнем участке трассы. После оказания медицинской помощи 41-летняя американка сумела подняться на ноги и осторожно ушла с трассы, опираясь на палки. Добравшись до финишной зоны, Вонн направилась в палатку для медицинского осмотра. Сообщается, что у американки было тревожное выражение лица.
Вонн стартовала шестой. Перед ней Нина Ортлиб из Австрии и Марте Монсен из Норвегии также не сумели сохранить равновесие. В результате организаторы отменили спуск.
Зимние Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Вонн является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на ее счету две победы на чемпионате мира 2009 года. В декабре 2025 года Вонн выиграла соревнования по скоростному спуску в швейцарском Санкт-Морице и стала самой возрастной победительницей этапа в истории Кубков мира.