Олимпийская чемпионка по горным лыжам получила травму за неделю до Игр - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
14:08 30.01.2026
Олимпийская чемпионка по горным лыжам получила травму за неделю до Игр
Олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн, которая отобралась на Игры 2026 года в Италии, упала во время скоростного спуска на этапе РИА Новости Спорт, 30.01.2026
линдси вонн
горнолыжный спорт
https://ria.ru/20260125/lyzhi-2070208448.html
2026
Новости
линдси вонн, горнолыжный спорт
Линдси Вонн, Горнолыжный спорт
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн, которая отобралась на Игры 2026 года в Италии, упала во время скоростного спуска на этапе Кубка мира в Кран-Монтане и покинула трассу хромая, сообщает агентство AP.
Вонн потеряла равновесие и упала к оградительной сетке на верхнем участке трассы. После оказания медицинской помощи 41-летняя американка сумела подняться на ноги и осторожно ушла с трассы, опираясь на палки. Добравшись до финишной зоны, Вонн направилась в палатку для медицинского осмотра. Сообщается, что у американки было тревожное выражение лица.
Вонн стартовала шестой. Перед ней Нина Ортлиб из Австрии и Марте Монсен из Норвегии также не сумели сохранить равновесие. В результате организаторы отменили спуск.
Зимние Олимпийские игры пройдут 6-22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Вонн является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на ее счету две победы на чемпионате мира 2009 года. В декабре 2025 года Вонн выиграла соревнования по скоростному спуску в швейцарском Санкт-Морице и стала самой возрастной победительницей этапа в истории Кубков мира.
Микаэла Шиффрин - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Шиффрин установила новый рекорд на Кубке мира по горным лыжам
25 января, 19:48
 
Линдси ВоннГорнолыжный спорт
 
