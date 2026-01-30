Олимпийская чемпионка по горным лыжам получила травму за неделю до Игр

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2010 года американская горнолыжница Линдси Вонн, которая отобралась на Игры 2026 года в Италии, упала во время скоростного спуска на этапе Кубка мира в Кран-Монтане и покинула трассу хромая, сообщает агентство AP.

Вонн из-за травмы завершила карьеру в 2019 году, в ноябре 2024 года она объявила о возвращении в спорт. Вонн является победительницей Олимпиады 2010 года в скоростном спуске и бронзовым призером этих Игр в супергиганте. На Олимпиаде-2018 она завоевала бронзу в скоростном спуске. Также на ее счету две победы на чемпионате мира 2009 года. В декабре 2025 года Вонн выиграла соревнования по скоростному спуску в швейцарском Санкт-Морице и стала самой возрастной победительницей этапа в истории Кубков мира.