Васильев прокомментировал отказ CAS рассмотреть апелляцию Большунова
Лыжные гонки
 
11:28 30.01.2026 (обновлено: 12:00 30.01.2026)
Васильев прокомментировал отказ CAS рассмотреть апелляцию Большунова
Васильев прокомментировал отказ CAS рассмотреть апелляцию Большунова
Васильев: CAS затянул процесс, чтобы правильно отказать Большунову

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что специальный отдел Спортивного арбитражного суда (CAS), скорее всего, по времени затянул процесс, чтобы юридически правильно отказать трехкратному чемпиону Игр российскому лыжнику Александру Большунову в рассмотрении жалобы на вердикт Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) о недопуске к Олимпиаде-2026.
В четверг стало известно, что специальный отдел CAS на Олимпиаде не стал рассматривать апелляцию Большунова на решение о недопуске на Игры-2026. Было сообщено, что комиссия FIS 24 декабря отклонила заявку Большунова о предоставлении ему нейтрального статуса. Россиянин подал апелляцию на это решение 28 января в специальный отдел CAS по Олимпийским играм в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Суд отмечает, что апелляция не попадает под юрисдикцию спецкомиссии, так как она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады или за 10 дней до церемонии открытия Игр, в связи с чем не стала рассматривать жалобу. Игры пройдут 6-22 февраля.
«
"Странно, что в отделе CAS отказалась рассматривать жалобу Большунова, для этого должны быть веские основания. Существует ряд процедур, которые в CAS, видимо, дотянули до того, что появилась возможность в отказе. Скорее всего, это так. Вряд ли были нарушены временные рамки, по всей видимости, были еще какие-то причины для того, чтобы довести все до крайней даты", - сказал Васильев.
"Я думаю, что с юридической точки зрения все было специально выдержано для того, чтобы уже не было возможности как-то подкопаться к решению об отказе рассмотрения жалобы", - добавил собеседник агентства.
Большунову 29 лет, спортсмен является трехкратным чемпионом Олимпиады-2022, шестикратным призером Игр, чемпионом мира 2021 года.
