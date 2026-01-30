Рейтинг@Mail.ru
Васильев: Коростелеву будет сложно против стероидных норвежцев - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Лыжные гонки
 
11:06 30.01.2026 (обновлено: 11:08 30.01.2026)
Васильев: Коростелеву будет сложно против стероидных норвежцев
Васильев: Коростелеву будет сложно против стероидных норвежцев
Российскому лыжнику Савелию Коростелеву в борьбе за награды Олимпиады 2026 года будет сложно конкурировать с норвежцами, которые за терапевтическими... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
лыжные гонки
спорт
дмитрий васильев
савелий коростелев
зимние олимпийские игры 2026
спорт, дмитрий васильев, савелий коростелев, зимние олимпийские игры 2026
Лыжные гонки, Спорт, Дмитрий Васильев, Савелий Коростелев, Зимние Олимпийские игры 2026
Васильев: Коростелеву будет сложно против стероидных норвежцев

Васильев заявил, что Коростелеву будет сложно противостоять стероидным норвежцам

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Российскому лыжнику Савелию Коростелеву в борьбе за награды Олимпиады 2026 года будет сложно конкурировать с норвежцами, которые за терапевтическими исключениями скрывают откровенное применение запрещенных препаратов, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Ранее стало известно, что Коростелев и Дарья Непряева получили от Международного олимпийского комитета (МОК) официальные приглашения для участия в Олимпиаде-2026 и приняли их. Игры пройдут 6-22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
«
"В последней мужской гонке Савелий Коростелев стал восьмым, а места перед ним заняли семь норвежцев. И ему будет очень сложно бороться за медали Олимпийских игр со стероидными норвежцами. В той ситуации, когда все эти спортсмены бегут на допинге, а ты только за счет возможностей своего организма. Поэтому на медали нашему лыжнику рассчитывать сложно. Хотя, конечно, на Олимпиаде будут выступать только четыре норвежских лыжника. Тем не менее, думаю, что эти четверо и будут впереди всех", – сказал Васильев.
"Как можно обыграть спортсмена, который откровенно бежит на допинге? Это очень непросто. Поэтому все эти пресловутые справки о терапевтических исключениях, конечно, дают лазейку для мошенничества и просто уничтожают спорт. Чем, в частности, занимаются норвежские лыжники и, отчасти, биатлонисты из этой страны. С этим надо разбираться, и (президенту Международного олимпийского комитета - МОК) Кирсти Ковентри надо ставить вопрос об отмене таких терапевтических исключений", - подчеркнул собеседник агентства.
Российский саночник Павел Репилов - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Все 13 российских спортсменов приняли приглашения на Олимпиаду в Италии
29 января, 15:04
 
Лыжные гонкиСпортДмитрий ВасильевСавелий КоростелевЗимние Олимпийские игры 2026
 
