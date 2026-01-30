Васильев: Коростелеву будет сложно против стероидных норвежцев

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Российскому лыжнику Савелию Коростелеву в борьбе за награды Олимпиады 2026 года будет сложно конкурировать с норвежцами, которые за терапевтическими исключениями скрывают откровенное применение запрещенных препаратов, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.