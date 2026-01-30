Васильев: Коростелеву будет сложно против стероидных норвежцев

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Российскому лыжнику Савелию Коростелеву в борьбе за награды Олимпиады 2026 года будет сложно конкурировать с норвежцами, которые за терапевтическими исключениями скрывают откровенное применение запрещенных препаратов, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Ранее стало известно, что Коростелев и Дарья Непряева получили от Международного олимпийского комитета (МОК) официальные приглашения для участия в Олимпиаде-2026 и приняли их. Игры пройдут 6-22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
«
"В последней мужской гонке Савелий Коростелев стал восьмым, а места перед ним заняли семь норвежцев. И ему будет очень сложно бороться за медали Олимпийских игр со стероидными норвежцами. В той ситуации, когда все эти спортсмены бегут на допинге, а ты только за счет возможностей своего организма. Поэтому на медали нашему лыжнику рассчитывать сложно. Хотя, конечно, на Олимпиаде будут выступать только четыре норвежских лыжника. Тем не менее, думаю, что эти четверо и будут впереди всех", – сказал Васильев.
"Как можно обыграть спортсмена, который откровенно бежит на допинге? Это очень непросто. Поэтому все эти пресловутые справки о терапевтических исключениях, конечно, дают лазейку для мошенничества и просто уничтожают спорт. Чем, в частности, занимаются норвежские лыжники и, отчасти, биатлонисты из этой страны. С этим надо разбираться, и (президенту Международного олимпийского комитета - МОК) Кирсти Ковентри надо ставить вопрос об отмене таких терапевтических исключений", - подчеркнул собеседник агентства.