Рейтинг@Mail.ru
Валиева нацелилась заработать миллион сразу после паузы. Кто вместе с ней? - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
13:00 30.01.2026 (обновлено: 13:03 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/valieva-2071193776.html
Валиева нацелилась заработать миллион сразу после паузы. Кто вместе с ней?
Валиева нацелилась заработать миллион сразу после паузы. Кто вместе с ней? - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Валиева нацелилась заработать миллион сразу после паузы. Кто вместе с ней?
Возвращение Камилы Валиевой и Александры Игнатовой (Трусовой) — главная интрига чемпионата России по прыжкам. Кто же получит миллион рублей? РИА Новости Спорт... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T13:00:00+03:00
2026-01-30T13:03:00+03:00
фигурное катание
камила валиева
марк кондратюк
алиса двоеглазова
авторы риа новости спорт
александра игнатова (трусова)
спорт
материалы риа спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023194989_119:194:1205:805_1920x0_80_0_0_d8007545faae2db7cb4de9ef2ac41c79.jpg
https://ria.ru/20260121/trusova-2069285840.html
https://ria.ru/20260127/plyuschenko-2070507377.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Андрей Симоненко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768076704_149:0:953:804_100x100_80_0_0_c734a5875945bbc884fb570b25e27495.jpg
Андрей Симоненко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/10/1768076704_149:0:953:804_100x100_80_0_0_c734a5875945bbc884fb570b25e27495.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023194989_142:165:1191:952_1920x0_80_0_0_a08568a39d0996f11289bbe04ea902dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
камила валиева, марк кондратюк, алиса двоеглазова, авторы риа новости спорт, александра игнатова (трусова), спорт, материалы риа спорт
Фигурное катание, Камила Валиева, Марк Кондратюк, Алиса Двоеглазова, Авторы РИА Новости Спорт, Александра Игнатова (Трусова), Спорт, Материалы РИА Спорт

Валиева нацелилась заработать миллион сразу после паузы. Кто вместе с ней?

© Фото : Социальные сети Камилы ВалиевойФигуристка Камила Валиева
Фигуристка Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : Социальные сети Камилы Валиевой
Читать в
MaxДзен
Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Возвращение Камилы Валиевой и Александры Игнатовой (Трусовой) — главная интрига чемпионата России по прыжкам. Кто же получит миллион рублей? РИА Новости Спорт раскладывает шансы двух суперфигуристок на победу.

Что Валиева показала в шоу?

Если бы чемпионат России по прыжкам проходил в 2021 году, Валиева была бы одним из главных фаворитов. Тогда она исполняла три элемента ультра-си — аксель в три с половиной оборота, четверные тулуп и сальхов. Вдобавок Валиева обладала еще и уникальной способностью объединять сложнейшую технику с изысканной хореографией, за счет чего она и остается до сих пор мировой рекордсменкой по набранным баллам. Да, для четверных артистизм не нужен, мы помним про пятиквадку Трусовой, но топовая Валиева в любых форматах прыжкового турнира выглядела бы не слабее кого-либо.
С тех пор с Камилой произошло много всего. Без малого два года без соревнований, переходный возраст и связанные с ним изменения в организме. Пока Валиева еще могла выступать в турнирах, до января 2024-го, элементы ультра-си у нее пропали. Последний раз она стабильно исполняла четверные на самом первом чемпионате России по прыжкам в декабре 2022-го. Тогда завоевала золото, которого потом лишилась по решению CAS.
© РИА Новости / Андрей СимоненкоНикита Кацалапов и Камила Валиева
Никита Кацалапов и Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Андрей Симоненко
Никита Кацалапов и Камила Валиева
Какие элементы Камила сможет продемонстрировать на выходных? По информации РИА Новости, фигуристка восстанавливала тулуп в четыре оборота, что потом было подтверждено на видео. В аккаунте "Навка Арены" вообще запись тулупа в комбинации с тройным сальховом. Есть у нее и каскады из тройных прыжков.
Но одно дело — тренировки, а другое — официальный турнир со зрителями. Поэтому разумнее ориентироваться на публичные выступления Камилы последнего времени — шоу Татьяны Навки, в чьей школе сейчас и базируется спортсменка с новым тренером Светланой Соколовской. В ноябре Валиева дебютировала в ледовом спектакле "Лебединое озеро", показы которого продолжались около недели, а затем с середины декабря и до окончания новогодних каникул выступала в шоу "Щелкунчик".
Даже с учетом того, что эти представления не требуют кропотливых тренировок, нагрузка все равно не маленькая — почти все дни по два выступления в день. И в каждом Камила заходила на прыжки, очевидно, с целью возвращения былых навыков. Из того, что удалось увидеть — стабильные аксели в два с половиной оборота, тройные тулупы и флипы.
Александра Трусова - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Бунтарка и мученица. Почему Трусовой будет тяжелее, чем Валиевой
21 января, 12:49

Почему Трусовой не хватает времени на подготовку?

Для фигуристки, не полноценно не тренировавшейся долгое время, это более чем неплохо. Но для призового места такого контента будет недостаточно. Среди соперниц Валиевой, например, есть Алиса Двоеглазова, которая владеет четверными лутцем и тулупом. Мария Захарова стабильно исполняет квад-тулуп, Дина Хуснутдинова — аксель в три с половиной оборота. Кроме того, на лед выйдут еще несколько "трикселисток" — Камилла Нелюбова, Мария Елисова и, условно, Софья Муравьева.
Отдельный разговор — Трусова, последний раз выступавшая в официальном турнире в ноябре 2022 года. С тех пор вышла замуж, родила сына. Но объективно вряд ли бывшая квадистка сможет показать хотя бы один прыжок ультра-си из своего былого арсенала. Слишком мало было времени на подготовку, к тому же параллельно Саша подписалась на участие в "Ледниковом периоде", в кулуарах которого на вопрос о подготовке к прыжковому турниру ответила безрадостной фразой: "Как могу, так и готовлюсь".
Но вот если у Валиевой на чемпионате по прыжкам четверной тулуп пойдет, то побороться за призовое место она может. А шансы, что "пойдет", есть. Ведь квад-тулуп дольше всего держался в арсенале Камилы после начала пубертата. В новогодних шоу четверного, конечно, не было, но тройной ей давался легко.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКамила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Камила Валиева
Наиболее привлекательным для Валиевой станет новая дисциплина, введенная в чемпионат по прыжкам — турнир дуэтов. Теперь понятно, почему в "Щелкунчике" Камила в образе Крысиной королевы не только затягивала в свои коварные сети брата Мари Фрица, пытаясь обратить его в Крысиного короля, но и постоянно заходила с исполнителем этой роли Марком Кондратюком на параллельные прыжки. Вероятно, в сказочном королевстве уже что-то знали о планах оргкомитета соревнований!
Параллельные прыжки у Валиевой и Кондратюка получались очень прилично. Если поначалу на заходах наблюдался некий рассинхрон, то под конец показов "Щелкунчика" Камила и Марк выглядели не хуже завзятых парников. И если учесть, что в регламенте турнира дуэтов два испытания из трех как раз связаны с параллельным исполнением прыжков и каскадов, Валиева и Кондратюк после такой подготовки выглядят едва ли не главными претендентами на главный приз в миллион рублей. Хотя соперники у них серьезные: Трусова в паре с супругом Макаром Игнатовым, Двоеглазова с Андреем Мозалевым, Захарова с Владиславом Дикиджи и Муравьева с Евгением Семененко.
"Честно скажу, для себя я, наверное, превзошла свои ожидания, потому что думала, что каскад "три-три" я соберу не скоро, — призналась Валиева Первому каналу. — Но нормально, потихонечку работаем, потихонечку собираемся. Не говорю, что это будет моя топ-форма на чемпионате России. Просто выйти, попрыгать на публике, почувствовать лед. Все здорово, все супер!"
Евгений Плющенко - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
"Она мне как дочь!" Плющенко — честно о Трусовой, Тутберидзе и Костылевой
27 января, 12:45
 
Фигурное катаниеКамила ВалиеваМарк КондратюкАлиса ДвоеглазоваАвторы РИА Новости СпортАлександра Игнатова (Трусова)СпортМатериалы РИА Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Лада
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Сочи
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    СКА
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Дженоа
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Алавес
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала