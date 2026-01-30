Валиева нацелилась заработать миллион сразу после паузы. Кто вместе с ней?

Возвращение Камилы Валиевой и Александры Игнатовой (Трусовой) — главная интрига чемпионата России по прыжкам. Кто же получит миллион рублей? РИА Новости Спорт раскладывает шансы двух суперфигуристок на победу.

Что Валиева показала в шоу?

Если бы чемпионат России по прыжкам проходил в 2021 году, Валиева была бы одним из главных фаворитов. Тогда она исполняла три элемента ультра-си — аксель в три с половиной оборота, четверные тулуп и сальхов. Вдобавок Валиева обладала еще и уникальной способностью объединять сложнейшую технику с изысканной хореографией, за счет чего она и остается до сих пор мировой рекордсменкой по набранным баллам. Да, для четверных артистизм не нужен, мы помним про пятиквадку Трусовой, но топовая Валиева в любых форматах прыжкового турнира выглядела бы не слабее кого-либо.

С тех пор с Камилой произошло много всего. Без малого два года без соревнований, переходный возраст и связанные с ним изменения в организме. Пока Валиева еще могла выступать в турнирах, до января 2024-го, элементы ультра-си у нее пропали. Последний раз она стабильно исполняла четверные на самом первом чемпионате России по прыжкам в декабре 2022-го. Тогда завоевала золото, которого потом лишилась по решению CAS.

Какие элементы Камила сможет продемонстрировать на выходных? По информации РИА Новости, фигуристка восстанавливала тулуп в четыре оборота, что потом было подтверждено на видео. В аккаунте "Навка Арены" вообще запись тулупа в комбинации с тройным сальховом. Есть у нее и каскады из тройных прыжков.

Но одно дело — тренировки, а другое — официальный турнир со зрителями. Поэтому разумнее ориентироваться на публичные выступления Камилы последнего времени — шоу Татьяны Навки, в чьей школе сейчас и базируется спортсменка с новым тренером Светланой Соколовской. В ноябре Валиева дебютировала в ледовом спектакле "Лебединое озеро", показы которого продолжались около недели, а затем с середины декабря и до окончания новогодних каникул выступала в шоу "Щелкунчик".

Даже с учетом того, что эти представления не требуют кропотливых тренировок, нагрузка все равно не маленькая — почти все дни по два выступления в день. И в каждом Камила заходила на прыжки, очевидно, с целью возвращения былых навыков. Из того, что удалось увидеть — стабильные аксели в два с половиной оборота, тройные тулупы и флипы.

Почему Трусовой не хватает времени на подготовку?

Для фигуристки, не полноценно не тренировавшейся долгое время, это более чем неплохо. Но для призового места такого контента будет недостаточно. Среди соперниц Валиевой, например, есть Алиса Двоеглазова, которая владеет четверными лутцем и тулупом. Мария Захарова стабильно исполняет квад-тулуп, Дина Хуснутдинова — аксель в три с половиной оборота. Кроме того, на лед выйдут еще несколько "трикселисток" — Камилла Нелюбова, Мария Елисова и, условно, Софья Муравьева.

Отдельный разговор — Трусова, последний раз выступавшая в официальном турнире в ноябре 2022 года. С тех пор вышла замуж, родила сына. Но объективно вряд ли бывшая квадистка сможет показать хотя бы один прыжок ультра-си из своего былого арсенала. Слишком мало было времени на подготовку, к тому же параллельно Саша подписалась на участие в "Ледниковом периоде", в кулуарах которого на вопрос о подготовке к прыжковому турниру ответила безрадостной фразой: "Как могу, так и готовлюсь".

Но вот если у Валиевой на чемпионате по прыжкам четверной тулуп пойдет, то побороться за призовое место она может. А шансы, что "пойдет", есть. Ведь квад-тулуп дольше всего держался в арсенале Камилы после начала пубертата. В новогодних шоу четверного, конечно, не было, но тройной ей давался легко.

Наиболее привлекательным для Валиевой станет новая дисциплина, введенная в чемпионат по прыжкам — турнир дуэтов. Теперь понятно, почему в "Щелкунчике" Камила в образе Крысиной королевы не только затягивала в свои коварные сети брата Мари Фрица, пытаясь обратить его в Крысиного короля, но и постоянно заходила с исполнителем этой роли Марком Кондратюком на параллельные прыжки. Вероятно, в сказочном королевстве уже что-то знали о планах оргкомитета соревнований!

Параллельные прыжки у Валиевой и Кондратюка получались очень прилично. Если поначалу на заходах наблюдался некий рассинхрон, то под конец показов "Щелкунчика" Камила и Марк выглядели не хуже завзятых парников. И если учесть, что в регламенте турнира дуэтов два испытания из трех как раз связаны с параллельным исполнением прыжков и каскадов, Валиева и Кондратюк после такой подготовки выглядят едва ли не главными претендентами на главный приз в миллион рублей. Хотя соперники у них серьезные: Трусова в паре с супругом Макаром Игнатовым, Двоеглазова с Андреем Мозалевым, Захарова с Владиславом Дикиджи и Муравьева с Евгением Семененко.