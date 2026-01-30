Тарасова дала оценку восстановлению Валиевой после отстранения

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российская фигуристка Камила Валиева постоянно каталась во время своего отстранения, поэтому она так быстро восстанавливается сейчас, сказала РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
В четверг в СМИ появились видео того, как Валиева исполняет четверной тулуп и каскад четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов. Фигуристка вернулась к тренировкам после завершения дисквалификации за допинг в декабре 2025 года.
«
"Уже завтра стартует чемпионат России по прыжкам. Камила туда заявилась. Мы все увидим ее там и тогда порадуемся за нее. Я очень рада, что Камила так быстро восстанавливается. Ну, она же не сидела дома на диване. Камила все время работала, каталась у Тани Навки очень долго. Я очень рада за нее", - сказала Тарасова.
Чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве с 31 января по 1 февраля.
«
"Чемпионат России по прыжкам я обязательно пойду смотреть вживую. А как же? Желаю Камиле наконец выйти на большой лед. И нам всем желаю увидеть ее и получить удовольствие", - добавила собеседник агентства.
Валиева исполнила четверной прыжок на тренировке
29 января, 20:20