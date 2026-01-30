Рейтинг@Mail.ru
Тарасова дала оценку восстановлению Валиевой после отстранения - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
12:03 30.01.2026 (обновлено: 12:07 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/valieva-2071187009.html
Тарасова дала оценку восстановлению Валиевой после отстранения
Тарасова дала оценку восстановлению Валиевой после отстранения - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Тарасова дала оценку восстановлению Валиевой после отстранения
Российская фигуристка Камила Валиева постоянно каталась во время своего отстранения, поэтому она так быстро восстанавливается сейчас, сказала РИА Новости... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T12:03:00+03:00
2026-01-30T12:07:00+03:00
фигурное катание
спорт
камила валиева
татьяна тарасова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002793361_782:210:2616:1241_1920x0_80_0_0_0f9361bbe285cd7bd5062309afb66083.jpg
https://ria.ru/20260129/valieva-2071079875.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002793361_418:0:3147:2047_1920x0_80_0_0_d123bfd519af5c8ae4e418942089d164.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, камила валиева, татьяна тарасова
Фигурное катание, Спорт, Камила Валиева, Татьяна Тарасова
Тарасова дала оценку восстановлению Валиевой после отстранения

Тарасова: Валиева не лежала на диване, поэтому быстро восстанавливается

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКамила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Камила Валиева. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российская фигуристка Камила Валиева постоянно каталась во время своего отстранения, поэтому она так быстро восстанавливается сейчас, сказала РИА Новости заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
В четверг в СМИ появились видео того, как Валиева исполняет четверной тулуп и каскад четверной тулуп – ойлер – тройной сальхов. Фигуристка вернулась к тренировкам после завершения дисквалификации за допинг в декабре 2025 года.
«
"Уже завтра стартует чемпионат России по прыжкам. Камила туда заявилась. Мы все увидим ее там и тогда порадуемся за нее. Я очень рада, что Камила так быстро восстанавливается. Ну, она же не сидела дома на диване. Камила все время работала, каталась у Тани Навки очень долго. Я очень рада за нее", - сказала Тарасова.
Чемпионат России по прыжкам пройдет в Москве с 31 января по 1 февраля.
«
"Чемпионат России по прыжкам я обязательно пойду смотреть вживую. А как же? Желаю Камиле наконец выйти на большой лед. И нам всем желаю увидеть ее и получить удовольствие", - добавила собеседник агентства.
Фигурное катание. Чемпионат России. Показательные выступления - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Валиева исполнила четверной прыжок на тренировке
29 января, 20:20
 
Фигурное катаниеСпортКамила ВалиеваТатьяна Тарасова
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Лада
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Сочи
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    СКА
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Дженоа
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Алавес
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала