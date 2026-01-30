Рейтинг@Mail.ru
Две россиянки вышли в полуфинал юниорского Australian Open - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
07:50 30.01.2026
Две россиянки вышли в полуфинал юниорского Australian Open
Две россиянки вышли в полуфинал юниорского Australian Open - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Две россиянки вышли в полуфинал юниорского Australian Open
Россиянка Екатерина Тупицына вышла в полуфинал женского юниорского турнира Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых кортах Мельбурна. РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Две россиянки вышли в полуфинал юниорского Australian Open

Тупицына и Золотарева пробились в полуфинал юниорского Australian Open

Екатерина Тупицына
Екатерина Тупицына - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Соцсети Екатерины Тупицыной
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Россиянка Екатерина Тупицына вышла в полуфинал женского юниорского турнира Открытого чемпионата Австралии, проходящего на хардовых кортах Мельбурна.
В четвертьфинальном матче Тупицына обыграла китаянку Синьжань Сунь (6-й номер посева) со счетом 3:6, 7:5, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 24 минуты.
В полуфинале 17-летняя Тупицына сыграет с американкой Теей Фродин (8), одержавшей победу над россиянкой Марией Макаровой (13) - 6:3, 6:0.
В другом матче 1/4 финала Рада Золотарева обыграла китаянку Юйшань Шао (11) со счетом 7:5, 6:3. В полуфинале россиянка сыграет с победительницей встречи Ксения Ефремова (Франция, 3) - Канон Савасиро (Япония, 10).
