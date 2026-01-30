Рейтинг@Mail.ru
Судьи РПЛ и Первой лиги проведут сборы в Турции
Футбол
 
13:35 30.01.2026
Судьи РПЛ и Первой лиги проведут сборы в Турции
Судьи РПЛ и Первой лиги проведут сборы в Турции
Судьи Российской премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги проведут два учебно-тренировочных сбора в турецком Белеке, сообщается на сайте Российского футбольного союза... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
футбол
российская премьер-лига (рпл)
первая лига
российский футбольный союз (рфс)
вокруг спорта
российская премьер-лига (рпл), первая лига, российский футбольный союз (рфс), вокруг спорта
Футбол, Российская премьер-лига (РПЛ), Первая лига, Российский футбольный союз (РФС), Вокруг спорта
Судьи РПЛ и Первой лиги проведут сборы в Турции

Судьи РПЛ и Первой лиги проведут два сбора в турецком Белеке

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Судьи Российской премьер-лиги (РПЛ) и Первой лиги проведут два учебно-тренировочных сбора в турецком Белеке, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Первый сбор пройдет с 5 по 13 февраля, в нем примут участие 45 человек. Второй состоится с 14 по 26 февраля, его участниками станут 63 арбитра.
Программа сборов включает сдачу нормативов по физической подготовке, теоретические занятия по всем ключевым направлениям судейства, в том числе с участием приглашенных зарубежных экспертов, а также инструкторов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Кроме того, запланирована работа с системой видеоассистента рефери (VAR) и практика в товарищеских матчах.
«
"Зимние сборы - важная часть межсезонья для судей. Они получат возможность поработать над теорией, которой обычно немного по ходу сезона, и продемонстрируют свою физическую форму при сдаче тестов. Требования к физическим кондициям арбитров сейчас очень высокие, и уложиться в нормативы - непременная задача для каждого из них. Что касается состава участников, то его можно назвать сплавом опыта и молодости. В списке есть как хорошо знакомые всем болельщикам судьи, которые уже много лет работают на самом высоком уровне, так и те, в ком мы видим потенциал для роста. В целом, определяя состав на этот сбор, мы провели достаточно существенную ротацию и хотим дать дополнительный шанс молодым и перспективным судьям", - заявил председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.
РПЛ возобновится 27 февраля матчем 19-го тура между петербургским "Зенитом" и калининградской "Балтикой".
 
