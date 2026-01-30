Судьи РПЛ и Первой лиги проведут сборы в Турции

«

"Зимние сборы - важная часть межсезонья для судей. Они получат возможность поработать над теорией, которой обычно немного по ходу сезона, и продемонстрируют свою физическую форму при сдаче тестов. Требования к физическим кондициям арбитров сейчас очень высокие, и уложиться в нормативы - непременная задача для каждого из них. Что касается состава участников, то его можно назвать сплавом опыта и молодости. В списке есть как хорошо знакомые всем болельщикам судьи, которые уже много лет работают на самом высоком уровне, так и те, в ком мы видим потенциал для роста. В целом, определяя состав на этот сбор, мы провели достаточно существенную ротацию и хотим дать дополнительный шанс молодым и перспективным судьям", - заявил председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев.