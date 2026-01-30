"Неожиданно и несправедливо": Слуцкий о десяти снятых очках

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Главный тренер китайского "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий назвал неожиданным и несправедливым решение снять с футбольного клуба десять очков в новом сезоне по итогам антикоррупционного расследования.

В четверг на совместной пресс-конференции главного государственного управления по делам физкультуры и спорта КНР, министерства общественной безопасности Китая и Китайской футбольной ассоциации (CFA) было объявлено о решении снять очки и подвергнуть штрафам 13 клубов, включая девять команд Суперлиги и четыре команды Первой лиги. 73 человека получили пожизненный запрет на участие в любой деятельности, связанной с футболом.

По словам Слуцкого, разбирательства по коррупционному делу в китайском футболе продолжались тайно, и сам тренер узнал о его итогах из СМИ.

« "Это максимально неожиданно, максимально болезненно, потому что и наш клуб, и весь китайский футбол прошел огромный путь очищения за этот промежуток времени. И мы взяли двух очень качественных игроков, стараясь бороться за чемпионство уже третий год. И, конечно, на мой взгляд, это просто несправедливо", - заявил Слуцкий в интервью YouTube-каналу "Это футбол, брат".

На вопрос о том, может ли "Шанхай Шэньхуа" подать апелляцию, Слуцкий ответил: "Это невозможно оспорить, потому что шло долгое коррупционное закрытое расследование. И это решение чуть ли не на уровне правительства".