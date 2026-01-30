Рейтинг@Mail.ru
"Неожиданно и несправедливо": Слуцкий о десяти снятых очках
Футбол
 
11:30 30.01.2026
"Неожиданно и несправедливо": Слуцкий о десяти снятых очках
футбол
спорт
шанхай шэньхуа
леонид слуцкий (тренер)
спорт, шанхай шэньхуа, леонид слуцкий (тренер)
Футбол, Спорт, Шанхай Шэньхуа, Леонид Слуцкий (Тренер)
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Главный тренер китайского "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий назвал неожиданным и несправедливым решение снять с футбольного клуба десять очков в новом сезоне по итогам антикоррупционного расследования.
В четверг на совместной пресс-конференции главного государственного управления по делам физкультуры и спорта КНР, министерства общественной безопасности Китая и Китайской футбольной ассоциации (CFA) было объявлено о решении снять очки и подвергнуть штрафам 13 клубов, включая девять команд Суперлиги и четыре команды Первой лиги. 73 человека получили пожизненный запрет на участие в любой деятельности, связанной с футболом.
По словам Слуцкого, разбирательства по коррупционному делу в китайском футболе продолжались тайно, и сам тренер узнал о его итогах из СМИ.
«
"Это максимально неожиданно, максимально болезненно, потому что и наш клуб, и весь китайский футбол прошел огромный путь очищения за этот промежуток времени. И мы взяли двух очень качественных игроков, стараясь бороться за чемпионство уже третий год. И, конечно, на мой взгляд, это просто несправедливо", - заявил Слуцкий в интервью YouTube-каналу "Это футбол, брат".
На вопрос о том, может ли "Шанхай Шэньхуа" подать апелляцию, Слуцкий ответил: "Это невозможно оспорить, потому что шло долгое коррупционное закрытое расследование. И это решение чуть ли не на уровне правительства".
В Китае с ноября 2022 года ведется кампания по борьбе с коррупцией в футболе, аналитики отмечают, что эта кампания побила рекорды по продолжительности и числу арестов, что сделало ее самой масштабной антикоррупционной акцией в истории китайского футбола.
Иван Сергеев - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
"Динамо" победило "Шанхай" Слуцкого на сборах
23 января, 19:54
 
