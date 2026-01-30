https://ria.ru/20260130/slutskiy-2071176253.html
"Неожиданно и несправедливо": Слуцкий о десяти снятых очках
"Неожиданно и несправедливо": Слуцкий о десяти снятых очках - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
"Неожиданно и несправедливо": Слуцкий о десяти снятых очках
Главный тренер китайского "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий назвал неожиданным и несправедливым решение снять с футбольного клуба десять очков в новом сезоне по... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T11:30:00+03:00
2026-01-30T11:30:00+03:00
2026-01-30T11:30:00+03:00
футбол
спорт
шанхай шэньхуа
леонид слуцкий (тренер)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044637612_0:39:1081:647_1920x0_80_0_0_b1404e0d1bb1a3fde6d0bf50a9e1e0cf.jpg
https://ria.ru/20260123/futbol-2069973773.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044637612_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_6e95bcb4b7193e041411e0cbcc90949b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, шанхай шэньхуа, леонид слуцкий (тренер)
Футбол, Спорт, Шанхай Шэньхуа, Леонид Слуцкий (Тренер)
"Неожиданно и несправедливо": Слуцкий о десяти снятых очках
Слуцкий: 10 снятых очков были неожиданны и несправедливы, оспорить ничего нельзя
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Главный тренер китайского "Шанхай Шэньхуа" Леонид Слуцкий назвал неожиданным и несправедливым решение снять с футбольного клуба десять очков в новом сезоне по итогам антикоррупционного расследования.
В четверг на совместной пресс-конференции главного государственного управления по делам физкультуры и спорта КНР, министерства общественной безопасности Китая и Китайской футбольной ассоциации (CFA) было объявлено о решении снять очки и подвергнуть штрафам 13 клубов, включая девять команд Суперлиги и четыре команды Первой лиги. 73 человека получили пожизненный запрет на участие в любой деятельности, связанной с футболом.
По словам Слуцкого, разбирательства по коррупционному делу в китайском футболе продолжались тайно, и сам тренер узнал о его итогах из СМИ.
«
"Это максимально неожиданно, максимально болезненно, потому что и наш клуб, и весь китайский футбол прошел огромный путь очищения за этот промежуток времени. И мы взяли двух очень качественных игроков, стараясь бороться за чемпионство уже третий год. И, конечно, на мой взгляд, это просто несправедливо", - заявил Слуцкий в интервью YouTube-каналу "Это футбол, брат".
На вопрос о том, может ли "Шанхай Шэньхуа" подать апелляцию, Слуцкий ответил: "Это невозможно оспорить, потому что шло долгое коррупционное закрытое расследование. И это решение чуть ли не на уровне правительства".
В Китае с ноября 2022 года ведется кампания по борьбе с коррупцией в футболе, аналитики отмечают, что эта кампания побила рекорды по продолжительности и числу арестов, что сделало ее самой масштабной антикоррупционной акцией в истории китайского футбола.