Джокович обыграл Синнера и вышел в финал Australian Open

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер проиграл сербу Новаку Джоковичу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах в Мельбурне, и не смог защитить титул.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 в пользу посеянного под четвертым номером Джоковича Синнер был посеян на турнире под вторым номером. Продолжительность встречи составила 4 часа 9 минут.

Джокович обыграл Синнера впервые с финала Итогового турнира 2023 года, после которого итальянец выиграл пять очных встреч.

Синнер являлся победителем двух предыдущих розыгрышей Australian Open. Он также неизменно выходил в финал на пяти предыдущих мейджорах подряд.

Джокович вышел в свой 11-й финал на Australian Open. Серб выиграл все свои десять предыдущих решающих матчей в Мельбурне . В финале он сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом