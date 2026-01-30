https://ria.ru/20260130/sinner-2071307884.html
Джокович обыграл Синнера и вышел в финал Australian Open
Джокович обыграл Синнера и вышел в финал Australian Open - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Джокович обыграл Синнера и вышел в финал Australian Open
Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер проиграл сербу Новаку Джоковичу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах в Мельбурне.
Джокович обыграл Синнера и вышел в финал Australian Open
Джокович впервые с 2023 года обыграл Синнера и вышел в финал Australian Open
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер проиграл сербу Новаку Джоковичу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах в Мельбурне, и не смог защитить титул.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 в пользу посеянного под четвертым номером Джоковича
. Синнер
был посеян на турнире под вторым номером. Продолжительность встречи составила 4 часа 9 минут.
Australian Open ATP
30 января 2026 • начало в 13:25
Завершен
Джокович обыграл Синнера впервые с финала Итогового турнира 2023 года, после которого итальянец выиграл пять очных встреч.
Синнер являлся победителем двух предыдущих розыгрышей Australian Open. Он также неизменно выходил в финал на пяти предыдущих мейджорах подряд.
Джокович вышел в свой 11-й финал на Australian Open. Серб выиграл все свои десять предыдущих решающих матчей в Мельбурне
. В финале он сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом
.
Джокович и Алькарас встретятся в финале турнира Большого шлема в третий раз. Они дважды сыграли друг с другом в решающих матчах Уимблдона (2023, 2024), оба раза сильнее оказывался испанец.