Джокович обыграл Синнера и вышел в финал Australian Open
Теннис
 
17:35 30.01.2026 (обновлено: 18:21 30.01.2026)
Джокович обыграл Синнера и вышел в финал Australian Open
Джокович обыграл Синнера и вышел в финал Australian Open
Джокович обыграл Синнера и вышел в финал Australian Open
Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер проиграл сербу Новаку Джоковичу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Джокович обыграл Синнера и вышел в финал Australian Open

Джокович впервые с 2023 года обыграл Синнера и вышел в финал Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович
Сербский теннисист Новак Джокович - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : Пресс-служба Western & Southern Open
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер проиграл сербу Новаку Джоковичу в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит на хардовых кортах в Мельбурне, и не смог защитить титул.
Встреча завершилась со счетом 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 в пользу посеянного под четвертым номером Джоковича. Синнер был посеян на турнире под вторым номером. Продолжительность встречи составила 4 часа 9 минут.
Турниры Большого шлема
Australian Open ATP
30 января 2026 • начало в 13:25
Завершен
Новак Джокович
3 : 23:66:34:66:46:4
Янник Синнер
Джокович обыграл Синнера впервые с финала Итогового турнира 2023 года, после которого итальянец выиграл пять очных встреч.
Синнер являлся победителем двух предыдущих розыгрышей Australian Open. Он также неизменно выходил в финал на пяти предыдущих мейджорах подряд.
Джокович вышел в свой 11-й финал на Australian Open. Серб выиграл все свои десять предыдущих решающих матчей в Мельбурне. В финале он сыграет с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.
Джокович и Алькарас встретятся в финале турнира Большого шлема в третий раз. Они дважды сыграли друг с другом в решающих матчах Уимблдона (2023, 2024), оба раза сильнее оказывался испанец.
