Защитник "Адмирала" Шулак сыграет в Матче звезд КХЛ

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Чешский защитник владивостокского "Адмирала" Либор Шулак заменит словацкого нападающего московского "Спартака" Адама Ружичку в составе команды KHL World Stars на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте соревнования.
Шулаку 31 год. Он примет участие в Матче звезд во второй раз. В текущем сезоне чех провел 49 матчей и набрал 26 очков (9 голов + 17 передач).
Также действующий тренер "Шанхайских драконов" Митч Лав заменит экс-тренера клуба Жерара Галлана, оставившего пост в январе по состоянию здоровья.
Матч звезд КХЛ пройдет в Екатеринбурге на "УГМК-Арене" 7 и 8 февраля. В нем примут участие четыре команды: KHL U23 Stars, за которую будут играть хоккеисты, рожденные с 1 января 2003 года, KHL RUS Stars, состоящая из российских звезд, KHL World Stars, в которую войдут легионеры, а также белорусские и казахстанские игроки клубов лиги, и KHL Ural Stars, состоящая из игроков "Автомобилиста", "Металлурга", челябинского "Трактора" и уфимского "Салавата Юлаева".
