Защитник "Адмирала" Шулак сыграет в Матче звезд КХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:44 30.01.2026 (обновлено: 12:46 30.01.2026)
Защитник "Адмирала" Шулак сыграет в Матче звезд КХЛ
Защитник "Адмирала" Шулак сыграет в Матче звезд КХЛ
хоккей
спорт
екатеринбург
либор шулак
адам ружичка
адмирал
спартак (москва)
шанхайские драконы
екатеринбург
спорт, екатеринбург, либор шулак, адам ружичка, адмирал, спартак (москва), шанхайские драконы, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Екатеринбург, Либор Шулак, Адам Ружичка, Адмирал, Спартак (Москва), Шанхайские драконы, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Чешский защитник владивостокского "Адмирала" Либор Шулак заменит словацкого нападающего московского "Спартака" Адама Ружичку в составе команды KHL World Stars на Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте соревнования.
Шулаку 31 год. Он примет участие в Матче звезд во второй раз. В текущем сезоне чех провел 49 матчей и набрал 26 очков (9 голов + 17 передач).
Также действующий тренер "Шанхайских драконов" Митч Лав заменит экс-тренера клуба Жерара Галлана, оставившего пост в январе по состоянию здоровья.
Матч звезд КХЛ пройдет в Екатеринбурге на "УГМК-Арене" 7 и 8 февраля. В нем примут участие четыре команды: KHL U23 Stars, за которую будут играть хоккеисты, рожденные с 1 января 2003 года, KHL RUS Stars, состоящая из российских звезд, KHL World Stars, в которую войдут легионеры, а также белорусские и казахстанские игроки клубов лиги, и KHL Ural Stars, состоящая из игроков "Автомобилиста", "Металлурга", челябинского "Трактора" и уфимского "Салавата Юлаева".
Александр Радулов - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Объявлены капитаны команд на Матч звезд КХЛ
22 января, 11:42
 
Хоккей
 
