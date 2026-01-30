https://ria.ru/20260130/rossija-2071297460.html
Стало известно, когда World Curling рассмотрит вопрос допуска россиян
Стало известно, когда World Curling рассмотрит вопрос допуска россиян - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Стало известно, когда World Curling рассмотрит вопрос допуска россиян
Всемирная федерация керлинга (World Curling) рассмотрит вопрос допуска взрослых спортсменов из России до соревнований на открытом собрании в апреле, сообщается... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T16:58:00+03:00
2026-01-30T16:58:00+03:00
2026-01-30T17:03:00+03:00
спорт
керлинг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780391367_0:15:3099:1758_1920x0_80_0_0_bfa294c3ec2cf9a08be9e699cf7b1ccf.jpg
https://ria.ru/20251016/sport-2048708620.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780391367_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7b9b6a3912c828edab4a0cb23f21e264.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, керлинг
Стало известно, когда World Curling рассмотрит вопрос допуска россиян
Вопрос допуска российских керлингистов к международным турнирам обсудят в апреле