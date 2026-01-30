Рейтинг@Mail.ru
Стало известно, когда World Curling рассмотрит вопрос допуска россиян
16:58 30.01.2026
Стало известно, когда World Curling рассмотрит вопрос допуска россиян
Стало известно, когда World Curling рассмотрит вопрос допуска россиян
Всемирная федерация керлинга (World Curling) рассмотрит вопрос допуска взрослых спортсменов из России до соревнований на открытом собрании в апреле, сообщается... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026
Стало известно, когда World Curling рассмотрит вопрос допуска россиян

Вопрос допуска российских керлингистов к международным турнирам обсудят в апреле

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Всемирная федерация керлинга (World Curling) рассмотрит вопрос допуска взрослых спортсменов из России до соревнований на открытом собрании в апреле, сообщается на сайте организации.
В пятницу World Curling подтвердила допуск российских юниоров к международным соревнованиям с национальными флагом и гимном. Ранее о решении федерации сообщил министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
«
"Действующий запрет на участие для взрослых (российских и белорусских) спортсменов сохраняется и будет пересмотрен World Curling после консультаций с членами федерации на открытом собрании в Женеве в апреле", - говорится в сообщении.
Заголовок открываемого материала