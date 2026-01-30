Роднина призвала не обременять Петросян и Гуменника ожиданиями

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника перед Олимпийскими играми 2026 года не стоит обременять какими-то ожиданиями болельщиков и специалистов, в таком случае спортсмены способны показать все лучшее, на что они способны, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина.