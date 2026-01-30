Роднина призвала не обременять Петросян и Гуменника ожиданиями

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости, Олег Богатов. Фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника перед Олимпийскими играми 2026 года не стоит обременять какими-то ожиданиями болельщиков и специалистов, в таком случае спортсмены способны показать все лучшее, на что они способны, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка депутат Госдумы Ирина Роднина.
Игры пройдут 6-22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
«
"Я бы посоветовала Аделии и Петру на первых для них Олимпийских играх просто делать все то лучшее, на что они способны. Я считаю, что их лучше не обременять какими-то нашими ожиданиями от их выступлений. И в этом случае они выйдут и покажут все самое лучшее. Потому что они сами очень хорошо чувствуют свою ответственность перед всей страной, которая на них смотрит и переживает за них. Им надо выйти и прокатать то, на что они способны, все то, к чему готовились и они, и их тренеры. А нам нужно поддержать Аделию и Петра, насколько это возможно", - сказала Роднина.
2 декабря 2025, 12:02