https://ria.ru/20260130/richardson--2071167563.html
В США олимпийскую чемпионку взяли под стражу за опасное вождение
В США олимпийскую чемпионку взяли под стражу за опасное вождение - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
В США олимпийскую чемпионку взяли под стражу за опасное вождение
Олимпийская чемпионка по легкой атлетике американка Ша'Карри Ричардсон взята под стражу за опасную езду в Орландо (штат Флорида), сообщает TMZ со ссылкой на... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T11:01:00+03:00
2026-01-30T11:01:00+03:00
2026-01-30T11:01:00+03:00
спорт
легкая атлетика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2032958729_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ad9ea968c3e1e52064c13412d392cdfc.jpg
https://ria.ru/20260113/shubenkov-2067530430.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/02/2032958729_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d26191d49acc776e38a92b9555ae383.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, легкая атлетика
В США олимпийскую чемпионку взяли под стражу за опасное вождение
Американскую олимпийскую чемпионку Ричардсон арестовали за опасное вождение
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по легкой атлетике американка Ша'Карри Ричардсон взята под стражу за опасную езду в Орландо (штат Флорида), сообщает TMZ со ссылкой на местную полицию.
По данным источника, 25-летняя спортсменка управляла автомобилем со скоростью более 100 миль в час (160,9 км/ч) и при этом совершала перестроения для обгона.
В июле 2025 года Ричардсон привлекалась к ответственности за нападение на своего бойфренда, легкоатлета Кристиана Коулмена, в аэропорту Сиэтла.
Ричардсон завоевала золото Олимпиады-2024 в эстафете 4x100 метров и стала серебряным призером на дистанции 100 метров. Она также является двукратной чемпионкой мира в эстафете (2023, 2025) и победительницей мирового первенства на дистанции 100 метров (2023).
В 2021 году Антидопинговое агентство США (USADA
) дисквалифицировало спортсменку после обнаружения следов каннабиса в ее пробе. В результате она лишилась первого места в национальной квалификации на дистанции 100 метров и не вошла в состав сборной США на Игры в Токио.