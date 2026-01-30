Рейтинг@Mail.ru
11:01 30.01.2026
В США олимпийскую чемпионку взяли под стражу за опасное вождение
В США олимпийскую чемпионку взяли под стражу за опасное вождение
© Getty Images / Tim ClaytonАмериканская бегунья Ша’Карри Ричардсон
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Олимпийская чемпионка по легкой атлетике американка Ша'Карри Ричардсон взята под стражу за опасную езду в Орландо (штат Флорида), сообщает TMZ со ссылкой на местную полицию.
По данным источника, 25-летняя спортсменка управляла автомобилем со скоростью более 100 миль в час (160,9 км/ч) и при этом совершала перестроения для обгона.
В июле 2025 года Ричардсон привлекалась к ответственности за нападение на своего бойфренда, легкоатлета Кристиана Коулмена, в аэропорту Сиэтла.
Ричардсон завоевала золото Олимпиады-2024 в эстафете 4x100 метров и стала серебряным призером на дистанции 100 метров. Она также является двукратной чемпионкой мира в эстафете (2023, 2025) и победительницей мирового первенства на дистанции 100 метров (2023).
В 2021 году Антидопинговое агентство США (USADA) дисквалифицировало спортсменку после обнаружения следов каннабиса в ее пробе. В результате она лишилась первого места в национальной квалификации на дистанции 100 метров и не вошла в состав сборной США на Игры в Токио.
Российский легкоатлет Сергей Шубенков - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Шубенков рассказал, кого бы он хотел победить в "Ледниковом периоде"
13 января, 10:09
 
