Загитовой и Липницкой это помогло на Олимпиаде: что у них переняла Петросян

Главная звезда российского фигурного катания заготовила свои козыри для Олимпийских игр-2026. РИА Новости Спорт рассказывает, что происходит с Аделией Петросян за неделю до старта в Милане.

И тут отголоски Загитовой

Никогда в истории не было такого, чтобы в женском одиночном катании на Олимпиаде Россию представляла только одна спортсменка. Даже в самые непростые периоды, включая советский, когда женщины-одиночницы заметно уступали в результатах спортивным парам и танцам на льду, до Игр доходили, по меньшей мере, две участницы.

В этом смысле Петросян будет испытывать в Милане ни с чем не сравнимое давление. Она - единственный патрон сборной, которая безоговорочно побеждает на Олимпиаде вот уже три цикла, без права на промах. А у нее ведь дебютный международный сезон на взрослом уровне, несмотря на 18 лет - по юниорам она не смогла выступить даже на чемпионате мира, были только этапы Гран-при. Потом три года внутренних стартов с отличными результатами, но только в своей песочнице. У нее нет международного рейтинга, соответственно, на короткую программу в Милане она выйдет под первым номером. Нынешняя система судейства должна вроде бы сглаживать это условие, давая всем спортсменам равные возможности в глазах судей. Но по факту первый номер - почти приговор в плане оценки за компоненты и их готовности давать высокие надбавки за технические элементы.

По этому судейскому скептицизму Петросян ударит своим фирменным Майклом Джексоном. Тема проверенная, зажигательная и очень идет Аделии. К тому же ее красный пиджак можно считать за счастливый знак: начиная с 2014 года наряд в оттенках красного - неотъемлемый символ победительниц. Липницкая в красном пальто взяла золото командного турнира, Сотникова с красным платьем впервые в истории страны выиграла личное золото Игр, красная пачка Загитовой стала брендом спортсменки и всей Олимпиады-2018, а в 2022 году Анна Щербакова в условиях дикой конкуренции одержала победу в вишневом платье. И даже у Камилы Валиевой был красный комбинезон для "Болеро".

Ну а уж после Джексона, если все пойдет хорошо, Аделия будет выходить на произвольную программу в последней разминке в числе шестерки сильнейших. И чтобы наверняка, под танго Пьяццоллы у нее готово обжигающе красное платье с такими же губами.



А где фаворит? Если говорить серьезно, то сама Петросян и ее тренеры точно не надеются на пиджак Джексона и красную помаду. Этери Тутберидзе понимает, что без элементов ультра-си ее ученица не будет конкурентоспособной, особенно учитывая все данные этой олимпиадной задачки. Отступать им некуда - стабильный триксель и четверной тулуп нужны позарез, но наработать их на заказ к конкретному сроку крайне сложно.А где фаворит?

При этом нельзя сказать, что соперницы способны показать нечто такое, от чего Петросян надо впасть в уныние и отказаться от борьбы. Фаворит в женском одиночном в Милане не просматривается: есть три-пять спортсменок с одинаковыми шансами на медали и даже золото. Четверной тулуп есть только у Петросян, но задним числом - мы не знаем, насколько стабильно она исполняет его за неделю до Олимпиады. Тройным акселем, помимо нашей Аделии, владеют американки Эмбер Гленн и действующая чемпионка мира Алиса Лю (тоже задним числом) и японки Ами Накаи и Монэ Тиба.

Даже без акселя выглядит сильной конкуренткой трехкратная чемпионка мира и бронзовый призер Пекина-2022 Каори Сакамото . Она яркая, компонентная, к тому же анонсировала этот сезон как последний в карьере. Судьи могут такое поощрять дополнительно. Есть чемпионка Европы Луна Хендрикс , но она не в лучшей форме после травмы и операции. Всерьез рассматривать как претенденток на медали двукратную чемпионку Европы Нину Петрыкину (Эстония) и чемпионку Европы Анастасию Губанову (Грузия) при всем уважении пока не получается.

Несмотря на все потенциальные и реальные преимущества, легко Петросян не будет. Каждый шаг на олимпийской дистанции дается ей с очень большим трудом. Сначала нелепая травма некстати и невовремя, потом мытарства с отбором, затем ожидание своей участи. В прошлом году в интервью РИА Новости Спорт Петросян рассказывала, что недавно прочла "Фауста" Гете и назвала несколько осевших в голове цитат:

"Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой". "Кто ищет, вынужден блуждать". "Ты значишь то, что ты на самом деле".