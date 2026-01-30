Рейтинг@Mail.ru
Загитовой и Липницкой это помогло на Олимпиаде: что у них переняла Петросян - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:05 30.01.2026 (обновлено: 15:33 30.01.2026)
https://ria.ru/20260130/petrosyan-2071262903.html
Загитовой и Липницкой это помогло на Олимпиаде: что у них переняла Петросян
Загитовой и Липницкой это помогло на Олимпиаде: что у них переняла Петросян - РИА Новости Спорт, 30.01.2026
Загитовой и Липницкой это помогло на Олимпиаде: что у них переняла Петросян
Главная звезда российского фигурного катания заготовила свои козыри для Олимпийских игр-2026. РИА Новости Спорт рассказывает, что происходит с Аделией Петросян... РИА Новости Спорт, 30.01.2026
2026-01-30T15:05:00+03:00
2026-01-30T15:33:00+03:00
фигурное катание
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
юлия липницкая
алина загитова
вокруг спорта
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055314486_0:0:1655:932_1920x0_80_0_0_39387e37a1d4854df9a7e8de542a695f.jpg
https://ria.ru/20260130/valieva-2071193776.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Анастасия Панина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786277159_0:195:674:869_100x100_80_0_0_a11a67998947d40ab756ab7173b0b817.jpg
Анастасия Панина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786277159_0:195:674:869_100x100_80_0_0_a11a67998947d40ab756ab7173b0b817.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/10/2055314486_211:0:1647:1077_1920x0_80_0_0_b1c5259d027f2f8226489bd4aeafa995.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026, юлия липницкая, алина загитова, вокруг спорта, авторы риа новости спорт, материалы риа спорт
Фигурное катание, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026, Юлия Липницкая, Алина Загитова, Вокруг спорта, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт

Загитовой и Липницкой это помогло на Олимпиаде: что у них переняла Петросян

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа
Фигурное катание. Гран-при России. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Главная звезда российского фигурного катания заготовила свои козыри для Олимпийских игр-2026. РИА Новости Спорт рассказывает, что происходит с Аделией Петросян за неделю до старта в Милане.

И тут отголоски Загитовой

Никогда в истории не было такого, чтобы в женском одиночном катании на Олимпиаде Россию представляла только одна спортсменка. Даже в самые непростые периоды, включая советский, когда женщины-одиночницы заметно уступали в результатах спортивным парам и танцам на льду, до Игр доходили, по меньшей мере, две участницы.
В этом смысле Петросян будет испытывать в Милане ни с чем не сравнимое давление. Она - единственный патрон сборной, которая безоговорочно побеждает на Олимпиаде вот уже три цикла, без права на промах. А у нее ведь дебютный международный сезон на взрослом уровне, несмотря на 18 лет - по юниорам она не смогла выступить даже на чемпионате мира, были только этапы Гран-при. Потом три года внутренних стартов с отличными результатами, но только в своей песочнице. У нее нет международного рейтинга, соответственно, на короткую программу в Милане она выйдет под первым номером. Нынешняя система судейства должна вроде бы сглаживать это условие, давая всем спортсменам равные возможности в глазах судей. Но по факту первый номер - почти приговор в плане оценки за компоненты и их готовности давать высокие надбавки за технические элементы.
По этому судейскому скептицизму Петросян ударит своим фирменным Майклом Джексоном. Тема проверенная, зажигательная и очень идет Аделии. К тому же ее красный пиджак можно считать за счастливый знак: начиная с 2014 года наряд в оттенках красного - неотъемлемый символ победительниц. Липницкая в красном пальто взяла золото командного турнира, Сотникова с красным платьем впервые в истории страны выиграла личное золото Игр, красная пачка Загитовой стала брендом спортсменки и всей Олимпиады-2018, а в 2022 году Анна Щербакова в условиях дикой конкуренции одержала победу в вишневом платье. И даже у Камилы Валиевой был красный комбинезон для "Болеро".
Ну а уж после Джексона, если все пойдет хорошо, Аделия будет выходить на произвольную программу в последней разминке в числе шестерки сильнейших. И чтобы наверняка, под танго Пьяццоллы у нее готово обжигающе красное платье с такими же губами.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Женщины. Произвольная программа
Фигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Женщины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Фигурное катание. Гран-При России. 5-й этап. Женщины. Произвольная программа
Если говорить серьезно, то сама Петросян и ее тренеры точно не надеются на пиджак Джексона и красную помаду. Этери Тутберидзе понимает, что без элементов ультра-си ее ученица не будет конкурентоспособной, особенно учитывая все данные этой олимпиадной задачки. Отступать им некуда - стабильный триксель и четверной тулуп нужны позарез, но наработать их на заказ к конкретному сроку крайне сложно.
А где фаворит?
При этом нельзя сказать, что соперницы способны показать нечто такое, от чего Петросян надо впасть в уныние и отказаться от борьбы. Фаворит в женском одиночном в Милане не просматривается: есть три-пять спортсменок с одинаковыми шансами на медали и даже золото. Четверной тулуп есть только у Петросян, но задним числом - мы не знаем, насколько стабильно она исполняет его за неделю до Олимпиады. Тройным акселем, помимо нашей Аделии, владеют американки Эмбер Гленн и действующая чемпионка мира Алиса Лю (тоже задним числом) и японки Ами Накаи и Монэ Тиба.
Даже без акселя выглядит сильной конкуренткой трехкратная чемпионка мира и бронзовый призер Пекина-2022 Каори Сакамото. Она яркая, компонентная, к тому же анонсировала этот сезон как последний в карьере. Судьи могут такое поощрять дополнительно. Есть чемпионка Европы Луна Хендрикс, но она не в лучшей форме после травмы и операции. Всерьез рассматривать как претенденток на медали двукратную чемпионку Европы Нину Петрыкину (Эстония) и чемпионку Европы Анастасию Губанову (Грузия) при всем уважении пока не получается.
© Фото : Пресс-служба ISUЯпонская фигуристка Каори Сакамото
Японская фигуристка Каори Сакамото - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Фото : Пресс-служба ISU
Японская фигуристка Каори Сакамото
Несмотря на все потенциальные и реальные преимущества, легко Петросян не будет. Каждый шаг на олимпийской дистанции дается ей с очень большим трудом. Сначала нелепая травма некстати и невовремя, потом мытарства с отбором, затем ожидание своей участи. В прошлом году в интервью РИА Новости Спорт Петросян рассказывала, что недавно прочла "Фауста" Гете и назвала несколько осевших в голове цитат:
"Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой". "Кто ищет, вынужден блуждать". "Ты значишь то, что ты на самом деле".
Что ж, с блужданием и боем ей приходится сталкиваться буквально на каждом шагу - Олимпиада будет очередной схваткой. Осталось понять, что лучший шанс узнать себя настоящую вряд ли представится, и не испугаться этого.
Фигуристка Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Валиева нацелилась заработать миллион сразу после паузы. Кто вместе с ней?
Вчера, 13:00
 
Фигурное катаниеАделия ПетросянЗимние Олимпийские игры 2026Юлия ЛипницкаяАлина ЗагитоваВокруг спортаАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Лада
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Сочи
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    СКА
    4
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Дженоа
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Алавес
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала