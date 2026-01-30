Ларионов назвал Олимпиаду без участия России "неправильным праздником"

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов заявил, что хоккейный турнир на Олимпийских играх 2026 года будет "неправильным праздником" без участия российской сборной.
В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до хоккейных турниров на зимних Олимпийских играх. Место российской сборной заняла команда Франции. Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
"Я испытываю большое сожаление. Наши ребята играют успешно и на высочайшем уровне. Не представляю себе, как можно было не допустить их. Мы - часть большой хоккейной семьи, которая должна была это решить. Это касается и НХЛ. Не знаю, проявили ли они слабость. Мне жалко, что так случилось. Но я буду смотреть Олимпиаду. Последний раз игроки НХЛ были на Играх в 2014 году в Сочи. К этому всегда приковано внимание всего мира. Для меня большая потеря - отсутствие сборной России на Олимпиаде. Без России это неправильный праздник", - заявил Ларионов на пресс-конференции.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном. 21 января СМИ сообщили, что на совете Международной федерации хоккея (IIHF), прошедшем в формате видеоконференции, было принято решение оставить в силе санкции в отношении сборных России и Белоруссии.
