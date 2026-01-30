Рейтинг@Mail.ru
Ларионов назвал Олимпиаду без участия России "неправильным праздником" - РИА Новости Спорт, 31.01.2026
23:33 30.01.2026 (обновлено: 01:40 31.01.2026)
Ларионов назвал Олимпиаду без участия России "неправильным праздником"
Ларионов назвал Олимпиаду без участия России "неправильным праздником"
Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов заявил, что хоккейный турнир на Олимпийских играх 2026 года будет "неправильным праздником" без участия... РИА Новости Спорт, 31.01.2026
спорт, игорь ларионов, международная федерация хоккея (iihf), международный олимпийский комитет (мок), ска (санкт-петербург), зимние олимпийские игры 2026, олимпийские игры
Хоккей, Спорт, Игорь Ларионов, Международная федерация хоккея (IIHF), Международный олимпийский комитет (МОК), СКА (Санкт-Петербург), Зимние Олимпийские игры 2026, Олимпийские игры
Ларионов назвал Олимпиаду без участия России "неправильным праздником"

Ларионов о хоккее на Олимпиаде: без России это неправильный праздник

© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкТренер ХК СКА Игорь Ларионов
Тренер ХК СКА Игорь Ларионов - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© РИА Новости / Артем Пряхин
Перейти в медиабанк
Тренер ХК СКА Игорь Ларионов. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов заявил, что хоккейный турнир на Олимпийских играх 2026 года будет "неправильным праздником" без участия российской сборной.
В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до хоккейных турниров на зимних Олимпийских играх. Место российской сборной заняла команда Франции. Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.
"Я испытываю большое сожаление. Наши ребята играют успешно и на высочайшем уровне. Не представляю себе, как можно было не допустить их. Мы - часть большой хоккейной семьи, которая должна была это решить. Это касается и НХЛ. Не знаю, проявили ли они слабость. Мне жалко, что так случилось. Но я буду смотреть Олимпиаду. Последний раз игроки НХЛ были на Играх в 2014 году в Сочи. К этому всегда приковано внимание всего мира. Для меня большая потеря - отсутствие сборной России на Олимпиаде. Без России это неправильный праздник", - заявил Ларионов на пресс-конференции.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом и гимном. 21 января СМИ сообщили, что на совете Международной федерации хоккея (IIHF), прошедшем в формате видеоконференции, было принято решение оставить в силе санкции в отношении сборных России и Белоруссии.
Фетисов отказался смотреть Олимпиаду-2026
9 января, 11:28
 
